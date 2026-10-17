Dove vedere Venezia-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Prosegue la settima giornata di Serie A . Dopo la sconfitta in Champions League contro il Villarreal, il Napoli torna in campo in campionato. La squadra di Allegri vuole dare continuità al successo ottenuto contro il Frosinone nell'ultimo turno. L'avversario sarà il Venezia , alla prima con in panchina Davide Nicola e alla ricerca dei primi punti in campionato.

Dove vedere Venezia-Napoli in diretta tv

Venezia-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Venezia-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.