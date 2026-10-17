Palladino: "Darmian? Lo chiamo il professore"

Dove vedere Bologna-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo la sconfitta in Champions League, la squadra di Chivu fa visita a quella di Palladino: le probabili formazioni dei due tecnici
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3 min

Pubblicato il 17.10.2026, 09:36

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Prosegue la settima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Bruges, l'Inter torna in campo in campionato. La capolista vuole proseguire il proprio percorso in vetta. Per farlo, però, la squadra di Chivu, senza l'infortunato Lautaro, dovrà prima sfidare il Bologna di Palladino, reduce dal primo successo in campionato contro il Lecce e con in rosa il freschissimo ex Darmian.

Bologna-Inter, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, sabato 17 ottobre, alle ore 18:00 allo stadio "Dall'Ara" di Bologna. Toccherà al Sig. Sacchi della sezione di Roma1 dirigere l'incontro.

Dove vedere Bologna-Inter in diretta tv

Bologna-Inter sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bologna-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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