Dove vedere Roma-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario
Pochi giorni dopo quello di Mourinho, l'Olimpico si prepara a un altro grande ritorno. In occasione della settima giornata di Serie A, la Roma di Gasperini, senza Malen squalificato e Dybala infortunato, ospita il Genoa del grandissimo ex Daniele De Rossi, ma anche di El Shaarawy. I giallorossi vogliono tornare al successo dopo il pareggio col Como e la sconfitta con il Real, mentre i rossoblù puntano a dare continuità al successo ottenuto con la Fiorentina.
Roma-Genoa, l'orario
Fischio d'inizio previsto per oggi, sabato 17 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Toccherà al Sig. Abisso della sezione di Palermo dirigere l'incontro.
Dove vedere Roma-Genoa in diretta tv
Roma-Genoa sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Roma-Genoa, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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