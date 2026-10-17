Gasperini: "Serve allargare la rosa"

Dove vedere Roma-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo la sconfitta contro il Real, la squadra di Gasperini ospita quella degli ex De Rossi ed El Shaarawy: le probabili formazioni dei due tecnici
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Pubblicato il 17.10.2026, 10:01

Serie ARomaGenoa

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Pochi giorni dopo quello di Mourinho, l'Olimpico si prepara a un altro grande ritorno. In occasione della settima giornata di Serie A, la Roma di Gasperini, senza Malen squalificato e Dybala infortunato, ospita il Genoa del grandissimo ex Daniele De Rossi, ma anche di El Shaarawy. I giallorossi vogliono tornare al successo dopo il pareggio col Como e la sconfitta con il Real, mentre i rossoblù puntano a dare continuità al successo ottenuto con la Fiorentina.

Roma-Genoa, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, sabato 17 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Toccherà al Sig. Abisso della sezione di Palermo dirigere l'incontro.

Dove vedere Roma-Genoa in diretta tv

Roma-Genoa sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Roma-Genoa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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