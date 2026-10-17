La bancata d'Italia

Troppo invitante dire che sembra un turno disegnato apposta, a dir poco provvidenziale, per rimettere assieme i pezzi subito dopo la bancata collettiva (il Como, quarta azionista dell’impresa fallita, va domani a Firenze). Eppure. Eppure il sabato facilitatore, giusto giusto per riabilitarsi e risollevare il morale, da un’altra prospettiva presenta anche un enorme rischio : per chi dovesse di nuovo bucare sarebbe doppio rossore , perché perdere in Champions fa comunque parte del possibile, ma perdere con Venezia, Bologna e Genoa diventa automaticamente crisi .

Le tre grandi d'Italia arrivano ancora più tumefatte dagli infortuni e dalle assenze

C’è da dire, a livello di mani avanti, di attenuante generica, che le tre grandi d’Italia ristrette dalla centrifuga d’Europa arrivano alla controprova ancora più tumefatte dagli infortuni e dalle assenze. Il che, quando si tratta di affrontare squadre medio-piccole, per questo grandemente assatanate, non è mai un buon affare: nel caso specifico, innegabili le complicazioni. A Venezia il Napoli affronta la sinistra regola del nuovo allenatore, proprio con il mago delle salvezze Nicola, pronto ad applicare subito il suo protocollo semi-infallibile. L’Inter deLautarizzata va in casa del Bologna, che sta cercando in tutti i modi il sé stesso degli ultimi campionati. Quanto alla Roma, più ancora del Genoa, deve aggredire uno degli effetti-bancata più clamorosi della storia, l’ormai storico sogno girato in incubo nel giro di otto minuti, neanche contro un tizio qualunque, proprio contro Mourinho.

A ciascuno la sua gatta da sbucciare

A ciascuno il suo. La sua gatta da sbucciare. Ma i discorsi stanno a zero: le delusioni di metà settimana in qualche modo vanno emendate, a tutti i costi, rimettendosi subito sul binario giusto e riprendendo il filo del campionato di vertice. Tra le tante cose cui possono aggrapparsi, le tumefatte faranno bene a scartare la dolce illusione che la riabilitazione sarà facilitata da avversari facili. Mai dimenticare come va nel ciclismo: per il campione cotto, basta un cavalcavia.