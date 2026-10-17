Venezia-Napoli, diretta Serie A: segui il match di oggi LIVE

Il Venezia ospita il Napoli nella settima giornata del campionato di Serie A : il club lagunare è ancora senza punti in questo campionato e dopo l'esonero di Stroppa in panchina è arrivato Nicola , alla sua prima panchina con la squadra. Dall'altra parte gli uomoni di Allegri , che sì hanno vinto l'ultima contro il Frosinone, ma arrivano dalla delusione con il Villarreal in Champions e vogliono subito rialzare la testa: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it .

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Juan Jesus: "Napoli? Avversari solo per oggi"

Juan Jesus: "Nicola ha avuto un impatto importante, ci ha dato già delle dritte che potranno esserci utili in partita. Il momento è difficile, non vincere partite è dura ma credo nella qualità. Siamo un gruppo giovane, oggi è un'oppirtunità per voltare pagina. Oggi la mia partita? Rrahmani è il mio migliore amico, ho un bel rapporto con i ragazzi. Soltanto per oggi saranno avversari, in quella squadra ho fatto la storia con due campionati ma darò il 100% per il Venezia per restare in Serie A e fare la storia anche qua".