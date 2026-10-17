Serie A
sabato 17 ottobre 2026
Pier Luigi Penzo
15:00
Serie A
sabato 17 ottobre 2026
Pier Luigi Penzo
Arbitro Juan Luca Sacchi
Arbitro Juan Luca Sacchi
Venezia-Napoli, diretta Serie A: segui il match di oggi LIVE
Il Venezia ospita il Napoli nella settima giornata del campionato di Serie A: il club lagunare è ancora senza punti in questo campionato e dopo l'esonero di Stroppa in panchina è arrivato Nicola, alla sua prima panchina con la squadra. Dall'altra parte gli uomoni di Allegri, che sì hanno vinto l'ultima contro il Frosinone, ma arrivano dalla delusione con il Villarreal in Champions e vogliono subito rialzare la testa: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.
14:36
Juan Jesus: "Napoli? Avversari solo per oggi"
Juan Jesus: "Nicola ha avuto un impatto importante, ci ha dato già delle dritte che potranno esserci utili in partita. Il momento è difficile, non vincere partite è dura ma credo nella qualità. Siamo un gruppo giovane, oggi è un'oppirtunità per voltare pagina. Oggi la mia partita? Rrahmani è il mio migliore amico, ho un bel rapporto con i ragazzi. Soltanto per oggi saranno avversari, in quella squadra ho fatto la storia con due campionati ma darò il 100% per il Venezia per restare in Serie A e fare la storia anche qua".
14:32
Giovane: "Partita difficile, ma siamo qui per fare il nostro lavoro"
Giovane: "Sappiamo che oggi è una partita difficile, martedì non è andata bene ma nel calcio non c'è tempo per lamentarsi, anzi c'è subito l'opportunità di fare subito una bella prestazione e portare a casa tre punti. Il Venezia ha già dimostrato di essere una buona squadra, non sarà semplice ma siamo qui per fare il nostro lavoro".
14:30
La panchina del Venezia
A disposizione: Schingtienne, Rrahmani, Dabo, Mohammed, Sagrado, Helgason, Lauberbach, Dagasso, Berardi, Panada, Lisman, Mazzocchi, Fernandez, Gomes, Montipò.
14:24
La panchina del Napoli
A disposizione: De Bruyne, Contini, Marin, Olivera, Hojlund, Politano, Alisson Santos, Milinkovic-Savic, Marianucci, Lang, Zambo Anguissa.
14:11
Napoli, la formazioni ufficiale: De Bruyne e Hojlund non partono titolari
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; Giovane, McTominay; Lucca . Allenatore: Massimiliano Allegri.
14:09
Venezia, la formazione ufficiale
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Haps; Yeboah, Adams. Allenatore: Davide Nicola.
13:55
Manca sempre meno a Venezia-Napoli!
Il calcio d'inizio di Venezia-Napoli è in programma alle 15 al Penzo.
Stadio Penzo - Venezia
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