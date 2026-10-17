Bologna-Inter diretta Serie A: segui il match tra Palladino e Chivu LIVE

Si accende il sabato pomeriggio della Serie A con la "sfida tra le due torri" della settima giornata di campionato . L'Inter di Chivu è ospite del Bologna di Palladino , fischio d'inizio del match alle 18, per dimenticare la bruciante sconfitta contro il Bruges in Champions e l'infortunio di Lautaro Martinez. I padroni di casa invece vengono dalla prima vittoria stagionale con il Lecce. Segui il pre e post partita con le parole dei protagonisti nella diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio .

Tentativo di Luis Henrique debole e centrale, mentre l'arbitro ha fatto giocare nonostante Zielinski fosse a terra dopo un fallo di Theate

Ad arbitrare la partita tra Palladino e Chivu è Doveri di Roma, coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Bercigli e dal quarto ufficiale Di Marco. Addetti VAR Gariglio e Piccinini

Il presidente dell'Inter ha parlato a Dazn prima del match contro il Bologna: "Per quel che riguarda la Champions, la risposta è semplice: anche le squadre di terza o quarta fascia hanno migliorato in termini di cultura calcistica. Non esistono più gli avversari materasso. C'è un dato che parla chiaro: l'anno scorso la squadra ha perso tre partite di fila non entrando nelle prime otto, ha recuperato i playoff e ha vinto, ovvero il Psg. Noi dobbiamo analizzare gli elementi negativi e tracciare un linea che ci porti a migliorare". Su Josep Martinez: "Questa domanda compete all'allenatore, di cui abbiamo sempre avuto grande fiducia. Quello che può fare la società è spronare i giocatori a dare sempre il meglio". Sull'interesse di un fondo del Qatar sull'Inter: "Io gestisco il club e queste sono competenze non mie. Oaktree ha dimostrato con i fatti di star vicino all'Inter, facendo investimenti sia nello stadio che nelle strutture ad Appiano Gentile. Siamo in mani sicure. Non so quali decisioni prenderanno, ma in caso saranno sempre per il bene dell'Inter per consolidare anche il futuro del club".

17:58

Tutto pronto al Dall'Ara

Squadre schierate in campo per l'Inno della Serie A

17:55

Champions, Inter e Napoli proibito sbagliare ancora. Roma almeno 5 vittorie, Como playoff possibili

Il disastroso poker di sconfitte di Inter, Napoli, Como e Roma nella seconda giornata della Champions League ha fatto precipitare l'Italia al nono posto del ranking provvisorio Uefa, alle spalle di Turchia, Grecia e Azerbaigian. La classifica è capeggiata dall'Inghilterra. A ruota, il Portogallo e la Norvegia, quarta la Germania, quinta la Spagna. E meno male che, fra Europa League e Conference, Milan, Juve e Atalanta hanno vinto tutte e tre. È risaputo quanto le partite della seconda e terza competizione continentale concorrano a determinare il punteggio finale complessivo...

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17:45

Bologna soffre in casa

A partire dallo scorso dicembre, il Bologna è la formazione che ha subito più gol in gare casalinghe in Serie A (26); nello stesso periodo, escludendo neopromosse e retrocesse, gli emiliani (2V, 5N, 10P) sono la squadra che ha guadagnato meno punti in partite interne nel torneo (11 in 17 match, almeno cinque in meno di qualsiasi altra).

17:34

Solo la Juve ha fatto peggio

Soltanto la Juventus (2.9) ha registrato un valore più basso di Expected Goals contro rispetto al Bologna (5.8) nel campionato in corso; l'Inter è quinta in questa graduatoria (7.0)

17:30

Mancano due pareggi in trasferta da...

L'Inter ha alternato un pareggio ad una vittoria in tutte le ultime sette trasferte di campionato - pareggiando 2-2 quella più recente contro la Roma; i nerazzurri non registrano due pareggi consecutivi fuori casa in Serie A dal periodo tra maggio e settembre 2024 (tre in quel caso)

17:27

Avvio a "forza 16"

L'Inter ha guadagnato 16 punti in questo campionato; i nerazzurri potrebbero ottenere almeno 19 punti dopo le prime sette partite stagionali di Serie A solo per la quarta volta nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2017/18 con Luciano Spalletti (19), il 2002/03 con Héctor Cúper (19) e il 1997/98 con Luigi Simoni (19) - nei precedenti tre casi il club meneghino non ha però mai vinto lo Scudetto a fine stagione

17:20

I bomber rossoblù

Le cinque reti del Bologna in questo campionato sono state realizzate da cinque giocatori diversi: Piccoli, Dovbyk, Bernardeschi, Orsolini ed Enem. Più nel dettaglio, nell'anno solare 2026, Federico Bernardeschi è il calciatore dei rossoblù che ha preso parte a più reti in Serie A: sei (4G+2A)

17:15

L'ultimo precedente tra i club

Dopo il 3-3 nella gara più recente dello scorso 23 maggio, Bologna e Inter potrebbero pareggiare due sfide di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2013 e aprile 2014. Mentre nelle ultime 9 sfide in Serie A contiamo tre vittorie per parte e tre pareggi

17:11

Il Bologna studia l’assalto all’Inter: il piano con Cambiaghi e Bernardeschi

Le tue ali, Bologna. Questo pomeriggio contro l’Inter saranno Federico Bernardeschi sul lato destro e Nicolò Cambiaghi sul lato sinistro. Poi, mancando Riccardo Orsolini per guai fisici, cominceranno in panchina Jens Odgaard e Samuel Mbangula, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Poco ma sicuro Raffaele Palladino conta molto su di loro per creare grattacapi alla difesa dell’Inter, che in Champions League ha evidenziato più di una crepa. Fin qua gli esterni alti del Bologna sono stati molto costruttivi, soprattutto Cambiaghi con i suoi strappi e le sue continue sgasate sulle quali via via i dirimpettai hanno fatto terribilmente fatica. In pratica, gli avversari conoscono quello che è il movimento che Cambiaghi sa fare meglio, palla in avanti e cross in mezzo con il piede sinistro, eppure l’esterno rossoblù lo fa talmente bene e con una rapidità tale che non riesci a impedirgli questa giocata. Che è stata letale anche per il Lecce, anche se va sottolineato come sul gol di Orsolini Cambiaghi il pallone in mezzo lo abbia calciato con il piede destro, avendo scelto di rientrare non intravedendo il sentiero giusto. Casomai, a differenza di Orsolini e Bernardeschi, Cambiaghi non ha ancora fatto gol. Ci è andato vicino in tutte le partite che ha giocato, a Bergamo contro l’Atalanta ha colpito anche un palo, ma nel tabellino alla voce marcatori non si è ancora ritagliato uno spazio...

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17:06

Il Bologna agita l’Inter dopo il ko in Champions: quei precedenti con Inzaghi e Palladino

Bologna-Inter è da sempre una partita strana, di quelle che riportano un passato mai dimenticato e spesso mai troppo lieto per i nerazzurri. Si può partire da molto lontano, dallo spareggio del ’64 col Bologna campione d’Italia per arrivare a tempi più recenti, allo sgarbo (autosgarbo…) di quel tardo pomeriggio d’aprile di quattro anni fa, con l’errore di Radu che di fatto tolse lo scudetto all’Inter e lo consegnò al Milan di Pioli, ex allenatore dei rossoblù. Due anni fa l’ultimo spregio, il gol in rovesciata di Orsolini al minuto 94, l’Inter battuta e raggiunta al primo posto dal Napoli di Conte, ex allenatore nerazzurro, che alla fine portò lo scudetto nel golfo. Quella vittoria spinse il Bologna di Thiago Motta al quarto posto: poi, nonostante fosse finito un gradino più giù, riuscì a conquistare la zona-Champions. Storie di ieri e di ieri l’altro che danno a questa partita un colore particolare, non è mai la sfida fra la squadra più forte della Serie A e una squadra di medio livello che, in questa stagione, deve ancora ritrovarsi. Ci sono altri sentimenti che la toccano e la ravvivano...

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17:04

Inter, la formazione ufficiale di Chivu

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu

17:02

Bologna, le scelte di Palladino

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. All. Palladino

17:00

Bologna-Inter, dove vederla in tv

Bologna-Inter sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Stadio Renato dall'Ara di Bologna