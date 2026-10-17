Roma-Genoa diretta Serie A: segui la partita all'Olimpico tra Gasperini e De Rossi LIVE

20:40

De Rossi: "Non saranno mai avversari"

"Non sono miei avversari, ma la partita l'ho preparata". Daniele De Rossi non cela la sua fede romanista neanche alla vigilia di Roma-Genoa. Ci sarà la Curva Sud a coccolarlo, come già fatto con Mourinho, poi sarà solamente partita.

20:34

D'Amico onesto: "Ci serve un altro step di crescita"

Tony D'Amico, direttore sportivo della Roma, illustra una volta di più le esigenze di mercato della Roma: "Mi chiedete sempre di Endrick, ma noi pensiamo ai giocatori forti che possiamo trattenere. Dopo la sfida di Champions con il Real, possiamo dire che ci serve un altro step di crescita. La nostra politica resta quella di prendere giocatori forti, sperando che intanto sbocci la nostra ambiziosa linea verde".

20:29

Dirige il signor Abisso: ecco la squadra arbitrale

La direzione arbitrale è affidata a Rosario Abisso, coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Miniutti. Quarto ufficiale Collu. VAR Pairetto, AVAR Massimi.

20:19

Roma senza cinque big, spazio ai Primavera: c'è Lorenzo Paratici

A quelli di Svilar e Cristante si sono aggiunti i ko, meno gravi, di Dybala e Koné, oltre alla squalifica di Malen per l'espulsione di Como: fanno cinque assenze importantissime per Gasperini, che per completare la panchina deve attingere alla Primavera, prima chiamata per Lorenzo Paratici.

20:16

I precedenti tra Roma e Genoa all'Olimpico

Nelle ultime 40 partite all'Olimpico non c'è stata storia, con 33 vittorie per la Roma, 6 pareggi e un'unica vittoria del Genoa, datata ormai gennaio 1990.

19:59

Le panchine di Roma e Genoa

Ecco le panchine delle squadre di Gasperini e De Rossi:

Roma: Vasquez, De Marzi, Pellegrini, Molina, Hermoso, Mancini, Wesley, Di Nunzio, Arena, Paratici, Camara, Ghilardi.

Genoa: Amorim, Baldanzi, Drameh, Klisys, Mitaj, Otoa, Robinho Jr, Sabelli, Sommariva, Stolz, Hamed Traorè, Vaz, Vitinha

19:56

L'undici ufficiale del Genoa

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Wiafe, Frendrup, Ellertsson, Puczka; Junior Messias, El Shaarawy; Osmajic. All.: De Rossi

19:55

La formazione ufficiale della Roma

Roma (3-4-2-1): Gollini; Balerdi, Ndicka, Koulierakis; Lulli, De Roon, Pisilli, Rensch; Soulé, Mora; Castro. All.: Gasperini

19:45

Come arrivano Roma e Genoa al match di questa sera

Contro il Real Madrid, nella beffarda notte di Champions League, la Roma è tornata a perdere dopo 10 vittorie e 4 pareggi consecutivi. Il Genoa invece, è tornato a vincere, superando la Fiorentina per 2-1, dopo quattro sconfitte ed un pari.

19:35

Roma-Genoa, come seguirla in tv e streaming

La sfida odierna di Serie A tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Genoa di Daniele De Rossi, in programma allo stadio Olimpico e valida per la 7ª giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Roma, stadio Olimpico