El Shaarawy esce dal campo dopo un'ora, l'Olimpico si alza in piedi: la reazione è emozionante. E la moglie Ludovica...
Applausi alla lettura delle formazioni, ovazione quando, dopo oltre un'ora di gioco, Daniele De Rossi lo ha tolto. In mezzo anche una traversa nel primo tempo, sotto quella curva che per tante volte è stata sua. Davanti l'amico Gollini e gli amici di una vita, quelli della Sud, che lo hanno sempre trattato come uno di loro. Roma-Genoa è stata anche la partita di Stephan El Shaarawy. C'erano tutti per lui: il fratello Manuel, gli amici di una vita e la moglie Ludovica Pagani. Che, tra l'altro, essendo una dj, ha suonato in area ospitalità nel prepartita. Una notte da ricordare, almeno sotto questo punto di vista.
Ovazione Roma per El Shaarawy, la sua reazione
Quando De Rossi lo ha sostituito tutto l'Olimpico si è alzato in piedi. Perché il saluto era scontato: il gol al Verona, decisivo per la Champions giallorossa, è arrivato in trasferta. E quindi l'applauso di questa sera è stato anche il modo di dire grazie a un ragazzo, e a un giocatore, che per la Roma ha dato tutto. El Sha, a sua volta, ha applaudito tutto lo stadio e si è emozionato. Prevedibile. Ma non per questo meno sincero.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS