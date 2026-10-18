Moviola Venezia-Napoli: Sacchi la tiene, tutto facile sul rigore
Sacchi (voto 6,5) mantiene coerenza nelle scelte durante tutto il match, la linea decisa da inizio stagione non cambia. Due ammonizioni in totale, entrambe corrette: plateali le proteste di Toma Basic, giusto anche il cartellino comminato a Kike Perez. È una gara nervosa, soprattutto nel finale: Stankovic mette fuori il pallone a causa dei crampi di Hainaut, il Napoli non restituisce il possesso e gioca, ma il direttore di gara non può intervenire in un gesto che rimane a discrezione dei 22 in campo.
Valido il gol del Venezia
Al 4' della ripresa Akor Adams segna la rete decisiva. Su un lancio lungo l'ex Siviglia lotta spalla a spalla con Rrahmani: la mano poggiata sulla spalla del difensore del Napoli non può essere assolutamente sanzionata. Qualche dubbio sul fatto che il pallone abbia sfiorato o meno la mano dell'attaccante del Venezia, ma con tutti i replay a disposizione è impossibile confermare con assoluta certezza. In caso di immagini non chiare la rete viene convalidata.
Tutto facile sul ritore per il Napoli
Al 23' della ripresa il direttore di gara ha assegnato un calcio di rigore al Napoli per un fallo di Moreno su Hojlund: abbraccio netto da parte del difensore dei lagunari, in ritardo sull'attaccante danese.
Pochi gli episodi da rivedere al Var
Fabbri (voto 6) - Pomeriggio con pochi episodi da rivedere sotto la lente d'ingrandimento: rigore ineccepibile, confermata la scelta di campo.
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