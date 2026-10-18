Il Napoli perde anche Neres

Moviola Venezia-Napoli: Sacchi la tiene, tutto facile sul rigore

Il giudizio sulla direzione di gara del Penzo, dove i lagunari del nuovo tecnico Nicola hanno battuto 1-0 gli azzurri di Allegri
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Patrick Iannarelli
Patrick Iannarelli

2 min

Pubblicato il 18.10.2026, 08:08 (Aggiornato il 18.10.2026, 08:18)

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Sacchi (voto 6,5) mantiene coerenza nelle scelte durante tutto il match, la linea decisa da inizio stagione non cambia. Due ammonizioni in totale, entrambe corrette: plateali le proteste di Toma Basic, giusto anche il cartellino comminato a Kike Perez. È una gara nervosa, soprattutto nel finale: Stankovic mette fuori il pallone a causa dei crampi di Hainaut, il Napoli non restituisce il possesso e gioca, ma il direttore di gara non può intervenire in un gesto che rimane a discrezione dei 22 in campo.

Valido il gol del Venezia

Al 4' della ripresa Akor Adams segna la rete decisiva. Su un lancio lungo l'ex Siviglia lotta spalla a spalla con Rrahmani: la mano poggiata sulla spalla del difensore del Napoli non può essere assolutamente sanzionata. Qualche dubbio sul fatto che il pallone abbia sfiorato o meno la mano dell'attaccante del Venezia, ma con tutti i replay a disposizione è impossibile confermare con assoluta certezza. In caso di immagini non chiare la rete viene convalidata.

 

De Bruyne sbaglia il rigore contro il Venezia: Stankovic indovina l'angolo giusto!
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Tutto facile sul ritore per il Napoli

Al 23' della ripresa il direttore di gara ha assegnato un calcio di rigore al Napoli per un fallo di Moreno su Hojlund: abbraccio netto da parte del difensore dei lagunari, in ritardo sull'attaccante danese.

Pochi gli episodi da rivedere al Var

Fabbri (voto 6) - Pomeriggio con pochi episodi da rivedere sotto la lente d'ingrandimento: rigore ineccepibile, confermata la scelta di campo.

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