Moviola Roma-Genoa: tutto facile per Abisso. Lulli: check ok

Cinque i gialli estratti da Abisso

Sono cinque le ammonizioni in totale, buona lettura sul giallo estratto nei confronti Soulé: prima concede il vantaggio, poi torna indietro per ammonire il trequartista argentino che aveva interrotto una potenziale azione offensiva da parte del Genoa.

Applicata la nuova regola su un fallo laterale

Al 38' viene applicata la nuova regola dei cinque secondi per battere il fallo laterale, gli ospiti perdono tempo e la rimessa viene invertita. Gestisce con personalità l'intera gara, mantiene la coerenza, nei pochi momenti di nervosismo riporta la calma.

Check ok: regolari i due gol della Roma

Su entrambe le reti giallorosse c'è stato un check da parte del Var. Il gol di Castro, arrivato dopo una mischia in area di rigore, è stato rivisto per un possibile tocco di mano da parte dell'ex Bologna, ma il controllo da parte del numero 9 giallorosso è regolare. Sulla rete di Lulli è stata verificata la posizione di partenza dell'esterno: qualche secondo d'attesa, poi la conferma della bontà della rete, col numero 77 dietro la linea della difesa rossoblù.

Serata di gestione per Pairetto al Var

Pairetto (voto 6) - Serata di gestione nelle sale di Lissone, bastano pochi istanti per convalidare le due reti della Roma.