Moviola Bologna-Inter: non c’è rigore su Thuram, ma il giallo...
Gara dai due volti dal punto di vista della gestione per Doveri (voto 5,5): senza problemi nel primo tempo - corrette le ammonizioni comminate a Theate e Pio Esposito -, sbavature e diversi errori nella ripresa. Di fatto sporca una prestazione positiva con scelte poco lucide, nel finale lascia un po' troppo spazio al nervosismo.
Un errore il giallo per simulazione a Thuram
Al 16' del secondo tempo Thuram viene ammonito per simulazione, ma il tocco in area di Darmian c'è: un contatto leggero, con la nuova tolleranza giusto non assegnare rigore, ma la sanzione è un errore. Inoltre l'ex Inter, in un'azione successiva, rimane a terra e si rialza subito dopo: stando alle nuove regole sarebbe dovuto uscire per un minuto.
Le proteste di Bernardeschi
Bernardeschi al 27'st viene ammonito per proteste plateali dopo un fallo subìto: corretto il giallo, ma l'errore del direttore è evidente, c'era ammonizione per Sucic (SPA) e calcio di punizione da posizione pericolosa per i padroni di casa.
Regolare il gol di Carlos Augusto
Nessun dubbio sul 2-1 di Carlos Augusto, il numero 30 - entrato da pochi secondi - segna la rete partendo in posizione regolare. Annullato anche un gol a Bonny, ma l'attaccante parte in fuorigioco per questione di centimetri.
Serata senza sussulti per Gariglio al Var
Gariglio (voto 6) - Non può intervenire sul contatto Thuram-Darmian, per il resto la serata del Dall'Ara prosegue senza troppi sussulti.
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