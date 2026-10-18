Moviola Bologna-Inter: non c’è rigore su Thuram, ma il giallo...

Gara dai due volti dal punto di vista della gestione per Doveri (voto 5,5) : senza problemi nel primo tempo - corrette le ammonizioni comminate a Theate e Pio Esposito -, sbavature e diversi errori nella ripresa . Di fatto sporca una prestazione positiva con scelte poco lucide , nel finale lascia un po' troppo spazio al nervosismo .

Un errore il giallo per simulazione a Thuram

Al 16' del secondo tempo Thuram viene ammonito per simulazione, ma il tocco in area di Darmian c'è: un contatto leggero, con la nuova tolleranza giusto non assegnare rigore, ma la sanzione è un errore. Inoltre l'ex Inter, in un'azione successiva, rimane a terra e si rialza subito dopo: stando alle nuove regole sarebbe dovuto uscire per un minuto.

Le proteste di Bernardeschi

Bernardeschi al 27'st viene ammonito per proteste plateali dopo un fallo subìto: corretto il giallo, ma l'errore del direttore è evidente, c'era ammonizione per Sucic (SPA) e calcio di punizione da posizione pericolosa per i padroni di casa.

Regolare il gol di Carlos Augusto

Nessun dubbio sul 2-1 di Carlos Augusto, il numero 30 - entrato da pochi secondi - segna la rete partendo in posizione regolare. Annullato anche un gol a Bonny, ma l'attaccante parte in fuorigioco per questione di centimetri.

Serata senza sussulti per Gariglio al Var

Gariglio (voto 6) - Non può intervenire sul contatto Thuram-Darmian, per il resto la serata del Dall'Ara prosegue senza troppi sussulti.