Dove vedere Fiorentina-Como? Dazn o Sky, orario

Fiorentina e Como si sfidano nella settima giornata del campionato di Serie A. I viola arrivano alla sfida dopo aver subito la prima sconfitta dell'era Vanoli contro il Genoa. Dopo il ritorno del tecnico, la Fiorentina aveva avuto un'ottima reazione migliorando la classifica, ma la caduta di Marassi ha riportato tutti con i piedi per terra. Al Franchi arriva il Como, una delle formazioni più virtuose del nostro campionato, anch'essa reduce dalla prima sconfitta in Champions League nella difficile trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord.

La sfida tra Fiorentina e Como è in programma per oggi, domenica 18 ottobre, alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Toccherà all'arbitro Di Bello dirigere l'incontro.

Dove vedere Fiorentina-Como in diretta tv

Fiorentina-Como sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Fiorentina-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.