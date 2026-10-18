Gaspar, N'Dri e Siebert da urlo: tris del Lecce a Udine, Di Francesco inguaia Runjaic

Lecce scatenato a Udine: dominio totale nel primo tempo

Avvio vivace al Bluenergy Stadium, dove Udinese e Lecce si affrontano a viso aperto. I friulani (esordio da titolare per Alaba) provano a imporre il proprio gioco sin dai primi minuti, ma sono i giallorossi a dimostrarsi più cinici, sfruttando al meglio le situazioni da calcio d’angolo e portandosi sul doppio vantaggio. L’Udinese si rende pericolosa già al 7’: Chakvetadze lascia partire una conclusione potente dalla distanza, ma Falcone è attento e blocca senza concedere la ribattuta. Due minuti più tardi è ancora la formazione bianconera a cercare la via del gol: Vojvoda trova l’inserimento di Ekkelenkamp, che controlla il pallone ma non riesce a concludere verso la porta. Il Lecce, però, non si lascia intimidire, alza progressivamente il proprio baricentro e all'11' trova il gol del vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Gallo, Gaspar prende il tempo alla difesa friulana e svetta di testa, spedendo il pallone alle spalle di Okoye. Il gol incassato sembra frenare momentaneamente la squadra di casa, mentre il Lecce cerca di approfittare dello sbandamento avversario. Al 19’ i pugliesi costruiscono un’altra opportunità interessante: Coulibaly riceve un pallone in profondità, lo controlla e serve Geubbels all’interno dell’area. L’attaccante, tuttavia, manca il pallone per una questione di centimetri, sprecando una buona occasione per raddoppiare. L’Udinese prova a reagire al 23’, affidandosi ancora a Solet, che tenta la conclusione dalla distanza: Falcone si fa trovare pronto e neutralizza il tentativo senza particolari difficoltà. Al 33’ però arriva il Lecce colpisce ancora, sempre su calcio d’angolo. Gallo disegna un’altra traiettoria insidiosa, Gaspar fa da sponda e Tiago Gabriel interviene di testa. Il pallone arriva a N’Dri, che lo devia con il petto da distanza ravvicinata, battendo Okoye e firmando il 2-0 ospite. I giallorossi non si accontentano e al 36’ sfiorano addirittura il tris. Ripartenza fulminea con N’Dri che serve Fatah. Quest'ultimo controlla e prova la conclusione dal limite dell’area: il pallone supera Okoye ma si stampa sulla parte alta della traversa, facendo tremare la difesa friulana. Nel finale di tempo il Lecce costruisce altre tre nitide palle gol: al 40' Alaba, in scivolata, intercetta un pallone di Coulibaly (out al 41' per un problema muscolare, al suo posto dentro Kaba) indirizzato a Geubbels, tutto solo in ara di rigore. Al 44' ancora Fatah manca l'impatto con la sfera da due passi mentre al 45' un doppio miracolo di Okoye su N'Dri e Geubbels tiene il vita l'Udinese. L'attaccante francese, in pieno recupero, si divora il 3-0 a tu per tu con Okoye calciando incredibilmente a lato. Il parziale si chiude con i copiosi fischi del pubblico di casa,

Siebert cala il tris: Lecce corsaro a Udine, Runjaic a rischio esonero

La seconda parte si apre sulla falsa riga della prima: Lecce in totale controllo, Udinese (in campo Palma, Arizala e Piotrowski per Alaba, Kamara e Zarraga) in evidente difficoltà. I giallorossi falliscono ancora una volta il gol del 3-0 con Geubbels (55') che calcia male, favorendo l'intervento di Okoye. La possibile svolta del match arriva al 60': ottima l'iniziativa di Davis in area, che allarga per Arizala. Il traversone in mezzo è preciso per Piotrowski che a porta vuota insacca il gol che riapre il match. La rete però, dopo un check del Var, viene annullata per fuorigioco. Il Lecce però non si disunisce e, nel giro di quattro minuti, fallisce ben tre occasioni per chiudere definitivamente la partita: secondo clamoroso errore di Geubbels a tu per tu con Okoye e palla a lato (65'), Arizala spedisce alto sopra la traversa da ottima posizione (67') e miracolo di Okoye su Kaba (69'). L'Udinese non reagisce e il Lecce ne approfitta: i giallorossi colpiscono il palo con Esteban (in campo dal 70' al posto di Geubbels) poi, all'84', trovano finalmente il gol del 3-0 con Siebert, il cui esterno destro si insacca sotto l'incrocio dei pali. Finisce qui: festa grande in casa salentina per la seconda vittoria esterna della stagione; crisi nera invece per l'Udinese, fischiata dai sostenitori friulani. Il quinto ko di fila in campionato potrebbe costare la panchina a Kosta Runjaic, visibilmente scuro in volto al fischio finale.

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