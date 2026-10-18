Serie A
domenica 18 ottobre 2026
Allianz Stadium
0 - 0
12' 1° tempo
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Arbitro Davide Massa
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Juve-Lazio diretta Serie A: segui la sfida tra Spalletti e Gattuso, il risultato LIVE
Cala il sipario sulla domenica della 7ª giornata di Serie A, con Juve-Lazio all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri di Spalletti tornano in campo dopo la vittoria in extremis di Europa League contro il Celta Vigo, con ancora il deludente pareggio contro il Cagliari da cancellare. Dall'altra parte i biancocelesti di Gattuso volano sulle ali dell'entusiasmo: arrivano a Torino da due vittorie di fila e con tre punti possono raggiungere l'Inter in testa alla classifica. Fischio d'inizio alle ore 20:45, segui la diretta della partita sul corrieredellosport.it
20:58
12' - Kolo Muani pericoloso
Grande azione di Kolo Muani, che stoppa, controlla e sfonda in area con un dribbling. Cerca un compagno da servire al centro dell'area ma la difesa biancoceleste mette in angolo.
20:56
10' - Inizio ad alta intensità
Squadre veloci ed alta intensità in campo: si viaggia da una parte e dall'altra del campo, mancano ancora azioni pericolose però.
20:50
5' - Brivido Lazio
Lancio lungo della Juve, Kolo Muani scatta e sembra riuscire ad arrivare da solo sul pallone. Interviene Mandas però, che blocca ed evita ogni problema. Partita veloce ed intensa in questa fase.
20:48
3' - Avvio forte della Lazio
Aggressiva la Lazio in questi primi minuti di gioco, riuscendo subito a sfondare nell'area bianconera.
20:45
+++ 1' - Si parte! Inizia Juve-Lazio! +++
Fischia Massa: inizia Juve-Lazio!
20:43
L'abbraccio tra Domenichini e Gattuso
In panchina non c'è Spalletti, squalificato dopo quanto accaduto l'ultima giornata a Cagliari: c'è il vice Domenichini, che saluta e abbraccia Gattuso.
20:42
Juve e Lazio in campo: ci siamo!
Ora in campo Juve e Lazio, accolte dal boato del pubblico: tra pochi istanti si parte!
20:31
Squadre negli spogliatoi: tra poco si parte!
Tornano negli spogliatoi Juve e Lazio: tra poco si parte!
20:23
Massara: "Due attaccanti? Decide Spalletti"
"Sfida molto importante per dare continuità alle prestazioni e all'atteggiamento. Rinforzi? C'è ancora molto tempo prima di gennaio. Due attaccanti? Valuterà il mister. Stiamo vivendo un momento molto particolare per il calcio italiano, siamo meno competitivi, servono investimenti precoci, difficilmente compatibili con le necessità dei grandi club". Così Massara nel pre-partita.
20:17
Juve e Lazio in campo per il riscaldamento
Ci siamo, ora le squadre sono in campo per il riscaldamento pre-partita.
20:15
Gattuso avvisa: "Lazio, ci servirà coraggio"
"La Juve ti mette sotto, sugli esterni ti mette in difficoltà ed ha un grandissimo allenatore. Queste sono partita che se vogliamo perdere, possiamo perderle come vogliamo noi. Ci vorrà coraggio, una cosa che ci è mancata ultimamente. Se la Juve ti prende campo, resti bloccato. Ci serve coraggio. Ci possono mettere in difficoltà con la velocità dei singoli. Lo spogliatoio? Le esperienze all'estero mi hanno aiutato molto, per fare questo mestiere qua devi entrare nella testa dei giocatori. I primi anni volevo smettere perché tornavo a casa con il mal di stomaco, ma poi il calcio mi manca troppo. Sono un uomo di campo, l'ho sempre adorato, non sto lì a fare calcoli o ragionamenti. Se sono venuto qui è perché ci credo". Così Gattuso nel pre-partita.
20:06
Taylor ci crede: "Lo scorso anno siamo stati sfortunati"
"Dobbiamo mostrare le nostre qualità questa sera, lo scorso anno qui siamo stati anche un po' sfortunati in questo grande stadio. Spero di segnare stasera, spero di segnare il primo gol. Gioco un po' più basso ma comunque spero di far gol questa sera". Così Taylor nel pre-partita.
20:05
La carica di Nico Gonzalez: "Siamo pronti a tutto"
"Siamo pronti a tutto, abbiamo meno tempo di recupero rispetto agli altri ma questo è il calcio. Oggi secondo me sarà una partita troppo importante, in casa e che vogliamo vincere. Cagliari? Il calcio funziona in questo modo, oggi puoi fare una partita straordinaria e domani no. Ma stiamo andando sulla stessa strada, siamo uniti". Così Nico Gonzalez nel pre-partita.
20:00
Le scelte di Spalletti e Gattuso
La Juve si affida a Kolo Muani davanti, con Alajbegovic e Nico Gonzalez a supporto, mentre la Lazio rinuncia a Pinamonti e lancia Noslin in avanti.
19:50
L'accoglienza dei tifosi per la Juve
Ci sono già tantissimi tifosi bianconeri allo stadio, che hanno accolto l'arrivo della Juve di Spalletti.
I ragazzi sono arrivati allo stadio ⚪️⚫️ @armani#JuveLaziopic.twitter.com/h0GZXuDSId— JuventusFC (@juventusfc) October 18, 2026
19:45
Juve e Lazio sono all'Allianz Stadium
Sono già arrivate allo stadio le due squadre: l'atmosfera si sta scaldando, tra un'ora si parte.
I ragazzi sono qui pic.twitter.com/u5oGX7nGlk— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 18, 2026
19:38
+++ Lazio, la formazione ufficiale di Gattuso +++
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso
19:36
+++ Juve, la formazione ufficiale di Spalletti +++
JUVE (3-4-2-1) - Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì; McKennie, Sarr, Douglas Luiz, Celik; Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti
19:33
Con una vittoria la Lazio aggancia l'Inter, la Juve per scalare posizioni
Sfida importantissima allo Stadium per la classifica: Gattuso può agganciare nuovamente l'Inter in vetta, Spalletti deve scalare posizioni per tornare nelle zone alte.
19:27
Juve-Lazio al contrario: Gattuso all’attacco, Spalletti insegue
Allo Stadium una sfida tra due ex ct della Nazionale, con ruoli invertiti rispetto alle aspettative: Gattuso può raggiungere la vetta, Spalletti insegue da dietro.
LEGGI TUTTO (a cura di Fabrizio Patania)
19:22
Numeri, statistiche e curiosità: tutto su Juve-Lazio
A poco più di un'ora dal fischio d'inizio, ecco curiosità e numeri sulla sfida tra i bianconeri e i biancocelesti:
19:19
La probabile formazione della Lazio di Gattuso
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All: Gattuso.
A disposizione: Motta, Renzetti, Lazzari, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza, Lu.Pellegrini, Farcomeni, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Serra, Pinamonti
Indisponibili: Rovella, Marusic, Cancellieri, Gudmundsson, Furlanetto.
19:17
La probabile formazione della Juve di Spalletti
JUVE (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Alajbegovic; Nico Gonzalez, Kolo Muani. All: Spalletti.
A disposizione: Pinsoglio, Neto, Gatti, Kelly, Cambiaso, Rugani, Cabal, Koopmeiners, Conceiçao, Boga, Zhegrova, Woltemade.
Indisponibili: Yildiz, Locatelli, K. Thuram, Grabara, Ekhator, Owusu.
19:15
Juve-Lazio, la sfida tra Spalletti e Gattuso all'Allianz Stadium
Tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino per la sfida tra la Juve di Spalletti e la Lazio di Gattuso, match che chiuderà questa domenica di Serie A. I bianconeri per ripartire, i biancocelesti per continuare a sognare: aggiornamenti e cronaca in diretta sul corrieredellosport.it
Allianz Stadium - Torino
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