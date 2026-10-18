Juve-Lazio diretta Serie A: segui la sfida tra Spalletti e Gattuso, il risultato LIVE

20:50

5' - Brivido Lazio

Lancio lungo della Juve, Kolo Muani scatta e sembra riuscire ad arrivare da solo sul pallone. Interviene Mandas però, che blocca ed evita ogni problema. Partita veloce ed intensa in questa fase.

20:48

3' - Avvio forte della Lazio

Aggressiva la Lazio in questi primi minuti di gioco, riuscendo subito a sfondare nell'area bianconera.

20:45

+++ 1' - Si parte! Inizia Juve-Lazio! +++

Fischia Massa: inizia Juve-Lazio!

20:43

L'abbraccio tra Domenichini e Gattuso

In panchina non c'è Spalletti, squalificato dopo quanto accaduto l'ultima giornata a Cagliari: c'è il vice Domenichini, che saluta e abbraccia Gattuso.

20:42

Juve e Lazio in campo: ci siamo!

Ora in campo Juve e Lazio, accolte dal boato del pubblico: tra pochi istanti si parte!

20:31

Squadre negli spogliatoi: tra poco si parte!

Tornano negli spogliatoi Juve e Lazio: tra poco si parte!

20:23

Massara: "Due attaccanti? Decide Spalletti"

"Sfida molto importante per dare continuità alle prestazioni e all'atteggiamento. Rinforzi? C'è ancora molto tempo prima di gennaio. Due attaccanti? Valuterà il mister. Stiamo vivendo un momento molto particolare per il calcio italiano, siamo meno competitivi, servono investimenti precoci, difficilmente compatibili con le necessità dei grandi club". Così Massara nel pre-partita.

20:17

Juve e Lazio in campo per il riscaldamento

Ci siamo, ora le squadre sono in campo per il riscaldamento pre-partita.

20:15

Gattuso avvisa: "Lazio, ci servirà coraggio"

"La Juve ti mette sotto, sugli esterni ti mette in difficoltà ed ha un grandissimo allenatore. Queste sono partita che se vogliamo perdere, possiamo perderle come vogliamo noi. Ci vorrà coraggio, una cosa che ci è mancata ultimamente. Se la Juve ti prende campo, resti bloccato. Ci serve coraggio. Ci possono mettere in difficoltà con la velocità dei singoli. Lo spogliatoio? Le esperienze all'estero mi hanno aiutato molto, per fare questo mestiere qua devi entrare nella testa dei giocatori. I primi anni volevo smettere perché tornavo a casa con il mal di stomaco, ma poi il calcio mi manca troppo. Sono un uomo di campo, l'ho sempre adorato, non sto lì a fare calcoli o ragionamenti. Se sono venuto qui è perché ci credo". Così Gattuso nel pre-partita.

20:06

Taylor ci crede: "Lo scorso anno siamo stati sfortunati"

"Dobbiamo mostrare le nostre qualità questa sera, lo scorso anno qui siamo stati anche un po' sfortunati in questo grande stadio. Spero di segnare stasera, spero di segnare il primo gol. Gioco un po' più basso ma comunque spero di far gol questa sera". Così Taylor nel pre-partita.

20:05

La carica di Nico Gonzalez: "Siamo pronti a tutto"

"Siamo pronti a tutto, abbiamo meno tempo di recupero rispetto agli altri ma questo è il calcio. Oggi secondo me sarà una partita troppo importante, in casa e che vogliamo vincere. Cagliari? Il calcio funziona in questo modo, oggi puoi fare una partita straordinaria e domani no. Ma stiamo andando sulla stessa strada, siamo uniti". Così Nico Gonzalez nel pre-partita.

20:00

Le scelte di Spalletti e Gattuso

La Juve si affida a Kolo Muani davanti, con Alajbegovic e Nico Gonzalez a supporto, mentre la Lazio rinuncia a Pinamonti e lancia Noslin in avanti.

19:50

L'accoglienza dei tifosi per la Juve

Ci sono già tantissimi tifosi bianconeri allo stadio, che hanno accolto l'arrivo della Juve di Spalletti.

19:45

Juve e Lazio sono all'Allianz Stadium

Sono già arrivate allo stadio le due squadre: l'atmosfera si sta scaldando, tra un'ora si parte.

19:38

+++ Lazio, la formazione ufficiale di Gattuso +++

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso

19:36

+++ Juve, la formazione ufficiale di Spalletti +++

JUVE (3-4-2-1) - Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì; McKennie, Sarr, Douglas Luiz, Celik; Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti

19:33

Con una vittoria la Lazio aggancia l'Inter, la Juve per scalare posizioni

Sfida importantissima allo Stadium per la classifica: Gattuso può agganciare nuovamente l'Inter in vetta, Spalletti deve scalare posizioni per tornare nelle zone alte.

19:27

Juve-Lazio al contrario: Gattuso all’attacco, Spalletti insegue

Allo Stadium una sfida tra due ex ct della Nazionale, con ruoli invertiti rispetto alle aspettative: Gattuso può raggiungere la vetta, Spalletti insegue da dietro.

LEGGI TUTTO (a cura di Fabrizio Patania)

19:22

Numeri, statistiche e curiosità: tutto su Juve-Lazio

A poco più di un'ora dal fischio d'inizio, ecco curiosità e numeri sulla sfida tra i bianconeri e i biancocelesti: