Anche il Como dimentica la Champions e batte 3-1 una buona Fiorentina: al Franchi, però, è notte fonda
La prestazione, tutto sommato, c'è. E contro il Como, questo Como, non è scontato. Ma quando i risultati non arrivano e ti tradisce pure il capitano allora è davvero notte fonda. La Fiorentina perde ancora, al Franchi Fabregas si impone 3-1 con i gol di Liberali, Nico Paz e Douvikas. Inutile la rete di Pongracic: Vanoli perde ancora e adesso la classifica è di nuovo brutta. I viola sono penultimi a quattro punti con il Genoa, peggio solo il Venezia a 3. Il Como, invece, come Inter e Roma, dimentica le fatiche di Champions e sale a quota 14.
Articolo in aggiornamento
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