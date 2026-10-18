Rissa sugli spalti allo Stadium: Juve-Lazio interrotta per qualche minuto

Fa festa la Lazio: i biancocelesti hanno battuto per 3-0 in trasferta la Juventus grazie alle reti di Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru. Un successo che permette alla squadra di Gattuso di salire al primo posto in classifica a quota 19 punti, gli stessi dell'Inter. Notte fonda per i bianconeri di Spalletti, che hanno lasciato il campo tra i fischi del pubblico. Già nel corso della partita, però, gli animi sugli spalti dell'Allianz Stadium sono stati tesi, al punto che il direttore di gara è stato costretto a interrompere la gara per qualche minuto nel corso del primo tempo per una rissa.