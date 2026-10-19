Dove vedere Monza-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario
Allo stadio Brianteo si affrontano il Monza di Ivan Juric e il Cagliari di Fabio Pisacane, in occasione della sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Brianzoli reduci dal ko dell'Olimpico contro la Lazio di Gattuso, mentre i sardi arrivano dal pari interno con la Juventus di Spalletti. Squadre divise da nove punti in classifica.
Monza-Cagliari, l'orario
Il confronto tra Juric e Pisacane andrà in scena oggi, lunedì 19 ottobre, alle ore 18:30 allo stadio Brianteo. Direzione di gara affidata al sig. Andrea Calzavara della sezione di Varese.
Dove vedere Monza-Cagliari in diretta tv
Monza-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Monza-Cagliari, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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