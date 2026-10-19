Dove vedere Parma-Torino in tv? Dazn o Sky, orario

Il Torino di Ignazio Abate fa visita al nuovo Parma di Alberto Gilardino , in occasione del Monday Night che chiude la settima giornata del campionato di Serie A . Granata reduci da una vittoria importante contro l'Udinese di Kosta Runjaic, mentre i ducali hanno dovuto cedere il passo all' Inter campione d'Italia in carica nell'ultimo turno. Dopo un esordio amaro, per il neo tecnico degli emiliani è tempo di ritrovare il pubblico del "Tardini".

Dove vedere Parma-Torino in diretta tv

Parma-Torino sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Parma-Torino, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.