Dove vedere Parma-Torino in tv? Dazn o Sky, orario
Il Torino di Ignazio Abate fa visita al nuovo Parma di Alberto Gilardino, in occasione del Monday Night che chiude la settima giornata del campionato di Serie A. Granata reduci da una vittoria importante contro l'Udinese di Kosta Runjaic, mentre i ducali hanno dovuto cedere il passo all'Inter campione d'Italia in carica nell'ultimo turno. Dopo un esordio amaro, per il neo tecnico degli emiliani è tempo di ritrovare il pubblico del "Tardini".
Parma-Torino, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 di oggi, lunedì 19 ottobre, allo stadio "Ennio Tardini" di Parma, teatro del confronto tra la squadra di Alberto Gilardino e il Torino di Ignazio Abate. Direzione di gara affidata al sig. Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta.
Dove vedere Parma-Torino in diretta tv
Parma-Torino sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Parma-Torino, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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