Moviola Fiorentina-Como: c’era fallo su Gonçalves. Il 2-2 e quei centimetri...

Insufficiente la partita di Di Bello : un gol convalidato la cui APP era “evidentemente” irregolare , un altro annullato per i millimetri della spalla con il SAOT che non funzionava e nel VOR hanno riavviato il Commodore64 con il Cross AIR 3D, sicuramente meno accurato sulle misure minime. Pensate: il SAOT ha un margine d’errore di 3-5 cm, il Cross AIR di 15. Colpevole anche il VAR Paterna .

Cos’altro serve se un difensore ti trattiene (sul petto), ti mette una gamba sopra la tua e con quella ti schiaccia la sinistra al livello del polpaccio, placcandoti? È quello che è successo in APP del gol di Liberali fra Luis Milla e Pedro Gonçalves. Anche perché, poco prima Di Bello aveva fischiato un “non fallo” di Pedro Gonçalves su Caqueret. Brutto a vedersi.

QUANTI CENTIMETRI?

Annullato il 2-2 di Pongracic, un’eternità nel VOR. Motivo? Non funzionava il SAOT (5 cm di margine d’errore), hanno risolto con il Cross AIR 3D che però, sulle piccole distanze, non ha la stessa accuratezza del SAOT, i centimetri diventano 15 (anche perché si usano telecamere differenti: nel primo caso, ad esempio, dedicate a 100 fps ). Sicuro sia stata una scelta saggia? Possono esserci certezze granitiche o era meglio lasciare la decisione del campo, cosa prevista dal protocollo VAR? Si dice: il piede di Ndour (sicuramente in offside, ma non interferisce con nulla) è più lungo di 15 centimetri. Epperò resta la sensazione di una decisione “tirata”.

NO RIGORE

Spizzata di Dragusin sulla mano destra di Pongracic: inaspettato, non punibile.

VAR

Paterna 4,5: Male.