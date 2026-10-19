I giovani fanno felice Juric: Varela show, poker del Monza sul Cagliari

MONZA - Il Monza dilaga, imponendosi per 4-0 contro un Cagliari distratto e colpevolmente appagato dal buon inizio di stagione. Nel primo dei due posticipi del lunedì della 7ª giornata di Serie A la formazione di Juric domina per quasi tutto il match, trascinata dai suoi giovani, tra i quali spicca Varela, arrivato a 6 gol in 6 presenze in campionato. Brutta batosta per i sardi di Pisacane , squalificato e sostituito in panchina oggi da Giacomo Murelli : finora avevano perso soltanto con l'Inter, ma il ko di stasera apre nuovi scenari e interrogativi che faranno arrabbiare l'allenatore originario di Napoli.

Primo gol di Kouadio in Serie A

Il Monza si presenta in campo con Dany Mota e Robinson a sostegno della punta Varela, Birindelli e Mangas agiscono sulle fasce mentre in mezzo Foe-Ondoa è preferito all'ex cagliaritano Folorunsho. Un altro ex di lusso, Daniel Maldini, è titolare nella formazione sarda alle spalle del tandem offensivo formato da Mendy e Nzola. Il match inizia con una netta prevalenza territoriale degli ospiti, mentre la squadra di Juric si accende lentamente con il passare dei minuti: al 16' Romano del Cagliari ci prova con un destro che sfiora l'incrocio dei pali e il Monza risponde subito dopo con percussione e tiro di Dany Mota, parato da Caprile. I sardi si fanno pericolosi ancora al 20' e al 27' con Nzola e Mendy, ma Törnqvist salva con bravura in entrambe le occasioni. Passata la paura, i brianzoli sbloccano il match al 40' con una veloce ripartenza seguita a una palla persa da Maldini: Kouadio batte Caprile, facendogli passare il pallone tra le gambe con un destro sporco. È il primo gol in Serie A per il 20enne difensore toscano di origine ivoriana. L'assist è di Dany Mota.

Gol di Robinson e doppietta di Varela

Chiuso il primo tempo sull'1-0, il Monza trova il raddoppio in apertura di ripresa, al 47', con il solito Varela, al quinto gol in campionato: il 21enne portoghese batte Caprile con un potente e preciso diagonale di destro su passaggio di Ondoa. Poco più tardi i brianzoli sfiorano il tris, ma Caprile stavolta è miracoloso sia su Dany Mota che su Varela (quest'ultimo poi pescato in fuorigioco). Al 61' il Cagliari ha una reazione con Mina, che colpisce di testa da pochi metri, trovando la deviazione di Törnqvist. Cinque minuti più tardi però i sardi perdono palla sulla trequarti e concedono il 3-0 al Monza, firmato dal 19enne inglese Robinson con un precisissimo destro rasoterra. Stavolta l'assistman è Varela. Al 71' Colpani centra il palo con il suo sinistro fatato. Il Cagliari continua a dormire e incassa anche il 4-0 al 79': Robinson colpisce il palo e Varela si avventa sul pallone, scaraventandolo in rete per il suo sesto gol in campionato e la doppieta personale. Il Monza festeggia un 4-0 che vale tre punti d'oro nella lotta salvezza, il Cagliari deve riflettere sui tanti errori che l'hanno portato alla peggior prestazione stagionale.

Monza-Cagliari 3-0: cronaca, tabellino e statistiche