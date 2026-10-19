Toro scatenato contro il Parma: tris granata al Tardini, Simeone protagonista

Il monday night della 7ª giornata di Serie A si chiude con la pesante affermazione esterna del Torino che vince 3-0 sul campo del Parma . Allo stadio 'Tardini' , i granata conquistano l'intera posta in palio trascinati dalla doppietta di Simeone (4' e 69') e Ché Adams (22'). Tre punti d'oro per i ragazzi di mister Abate che vincono la seconda partita consecutiva dopo il 2-1 interno con l' Udinese e salgono a quota 10 punti, a pari merito con il Napoli di Allegri . Seconda sconfitta con uno scarto di tre gol per il Parma , dopo quella con l'Inter : la formazione di Gilardino resta inchiodata a 4 punti, gli stessi di Udinese, Genoa e Fiorentina .

Il Toro domina il primo tempo: fischi per il Parma

La formazione di Abate parte forte e già al 4' trova subito il vantaggio. I granata costruiscono una bella azione sulla corsia destra: Braganca allarga per Belghali, che mette in mezzo un pallone preciso sul quale Simeone si fa trovare pronto. L'attaccante argentino colpisce al volo e batte Corvi, segnando il suo primo gol stagionale. Sotto di un gol, il Parma prova a reagire e al 9' costruisce la prima grande occasione del match: un pallone di Valeri attraversa l'area granata e raggiunge Touré, che si trova a pochi metri dalla linea di porta senza però riuscire a trovare la deviazione vincente. Il Toro non si lascia impensierire, continua a premere e al 19' va vicino al raddoppio: Mandragora pennella un pallone in area per Pietro Comuzzo, che riesce a girare di testa verso la porta. La deviazione di Fabbian è però decisiva e impedisce alla conclusione di diventare un problema per Corvi. Il gol del 2-0 però è nell'aria e arriva al 24'. I granata insistono e Simeone prova la conclusione; sulla traiettoria si inserisce Ché Adams, abile a seguire l'azione e a spedire il pallone in rete. La posizione dell'attaccante viene inizialmente valutata dal Var per un possibile fuorigioco, ma il check conferma la regolarità della rete. Avanti di due lunghezze il Torino continua comunque a pressare alto, ma il Parma non si arrende e prova a sfruttare qualche incertezza difensiva degli ospiti. Al 32' Fabbian serve Romero in area: l'attaccante argentino calcia rapidamente verso il primo palo, ma Perri si distende e salva il risultato con un intervento decisivo. I gialloblù insistono e al 33' Delprato riesce a servire Fabbian, anticipato proprio nel momento in cui stava per intervenire sul pallone. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi, Diego Carlos trova la deviazione di testa, ma il tentativo è centrale e Perri blocca senza difficoltà. Al 34' arriva un'altra grande opportunità per la squadra di Gilardino: Perri, impreciso con i piedi, ritarda il rinvio sul pressing di Romero. Il pallone arriva sui piedi di Touré che calcia proprio nella direzione dell'estremo difensore granata, sprecando così una ghiotta chance. Nel finale di frazione i padroni di casa prova ancora a trovare la via della rete. Al 44' Bernabé disegna un pallone tagliato per Delprato, che riesce ad arrivare sulla traiettoria senza però inquadrare lo specchio della porta.

Gol da urlo di Simeone, Toro corsaro al Tardini

La ripresa si apre con i cambi di Gilardino che inserisce Drobnic in difesa (per Diego Carlos ammonito) e Lontani (al posto di Fabbian). I gialloblù attaccano a testa bassa e Touré, di testa, sfiora il gol che riaprirebbe la partita su traversone del solito Bernabé. È un altro Parma nel secondo tempo e al 50' Lontani, servito da Valeri, ci prova con un bel destro a giro da dentro l'area che termina di poco alto sulla traversa. Passano due minuti (52') e Bernabé tenta una conclusione mancina da fuori, trovando però la deviazione con i pugni di un attento Perri. Il forcing del Parma prosegue e al 62' con Romero. L'argentino, con un bel movimento in area, arriva alla conclusione sfruttando un buon traversone di Valeri. La palla però sfiora il palo alla destra di Perri, spegnendosi sul fondo. Il Toro soffre l'intraprendenza del Parma e, nel miglior momento gialloblù, chiude la partita trovando il gol del 3-0: Lontani calcola male il rimbalzo del pallone a centrocampo. Belghali si avventa sulla palla, la recupera e serve il Cholito. L'ex Napoli avanza palla al piede e, arrivato al limite dell'area di rigore, lascia partire un destro che finisce nell'angolino alto della porta di Corvi. Il Parma non ha però alcuna intenzione di arrendersi e al 76' con il neoentrato Frigan (in campo al 71' al posto di Touré) va vicino alla rete con una bella conclusione sul primo palo, trovando l'opposizione di Perri. L'attaccante croato entra poi nel tabellino di gara segnando il gol che potrebbe riaprire la partita all'81': azione dirompente di Diallo sulla destra, che salta Cacciamani e inventa un traversone basso per il classe 2003 che anticipa Coco e insacca alle spalle di Perri. C'è però un controllo del Var che annulla il gol per fuorigioco del numero 20 a inizio azione. Finisce qui: grande festa in casa granata per la seconda vittoria consecutiva; facce scure invece tra le fila gialloblù per il pesante rovescio interno. Squadra di Gilardino presa di mira dai tifosi ducali tra fischi e contestazione.

Parma-Torino 0-3: cronaca, tabellino e statistiche