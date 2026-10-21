Gli arbitri dell'ottava giornata di Serie A: Napoli-Roma affidata a Colombo, Mariani per Inter-Fiorentina
Sarà Andrea Colombo a dirigere Napoli-Roma, big match dell'ottava giornata di Serie A in programma sabato 24 ottobre alle ore 18. Insieme al fischietto della sezione di Como, al Maradona - per la sfida tra Allegri e Gasperini - ci saranno i guardalinee Bindoni e Rossi, il quarto ufficiale di gara Sacchi e gli arbitri Var Aureliano e Meraviglia. Sempre sabato, alle 20:45, in campo una delle due prime della classe: la Lazio di Gattuso, infatti, ospita il Parma all'Olimpico in un match che sarà diretto da Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.
Serie A, le designazioni arbitrali per l'ottava giornata: i match della domenica
Domenica 25 ottobre, alle 12:30, toccherà all'altra capolista, l'Inter di Chivu che ospiterà a San Siro la Fiorentina di mister Vanoli. Designato per la sfida tra i campioni d'Italia e i viola l'arbitro Maurizio Mariani di Aprilia. Ad aprire l'ottava giornata di campionato sarà l'anticipo del venerdì sera, Torino-Monza, affidato ad Andrea Zanotti di Rimini. Sabato, oltre a Napoli-Roma e Lazio-Parma, altri due anticipi: alle 15 Cagliari-Bologna (arbitro Kevin Bonacina di Bergamo) e Como-Sassuolo (Davide Di Marco di Ciampino). Domenica, oltre al lunch-match del Meazza, in programma altre 4 partite: alle 15 Atalanta-Frosinone (arbitro Livio Marinelli di Tivoli) e Genoa-Venezia (Simone Sozza di Seregno), alle 18 Lecce-Juventus (Fabio Maresca di Napoli) e alle 20:45 Udinese-Milan (Matteo Marcenaro di Genova)
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