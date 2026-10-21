Gli arbitri dell'ottava giornata di Serie A: Napoli-Roma affidata a Colombo, Mariani per Inter-Fiorentina

Sarà Andrea Colombo a dirigere Napoli-Roma, big match dell'ottava giornata di Serie A in programma sabato 24 ottobre alle ore 18. Insieme al fischietto della sezione di Como, al Maradona - per la sfida tra Allegri e Gasperini - ci saranno i guardalinee Bindoni e Rossi, il quarto ufficiale di gara Sacchi e gli arbitri Var Aureliano e Meraviglia. Sempre sabato, alle 20:45, in campo una delle due prime della classe: la Lazio di Gattuso, infatti, ospita il Parma all'Olimpico in un match che sarà diretto da Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.