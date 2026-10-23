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Dove vedere Torino-Monza in tv? Dazn o Sky, orario

Si apre oggi l'ottava giornata del campionato di Serie A: le probabili scelte di formazione di Ignazio Abate e Ivan Juric
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Pubblicato il 23.10.2026, 10:09

Serie ATorinoMonza

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Sarà Torino-Monza ad aprire l'ottava giornata del campionato di Serie A. 10 punti all'attivo per i granata di Ignazio Abate, reduci dal colpo esterno di Parma, targato Cholito Simeone. Momento positivo anche per i brianzoli di Ivan Juric, che arrivano dal roboante successo interno con il Cagliari. Ora, la zona retrocessione è lontana tre lunghezze. Serata speciale per il tecnico croato, grande ex di questa partita.

Torino-Monza, l'orario

L'anticipo dell'ottava giornata di Serie A andrà in scena oggi, venerdì 23 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico "Grande Torino". Direzione di gara affidata al sig. Matteo Marchetti della sezione AIA di Ostia Lido, designato in extremis al posto di Andrea Zanotti.

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Dove vedere Torino-Monza in diretta tv

Torino-Monza sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Torino-Monza, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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