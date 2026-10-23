Pisilli capitano della Roma, Max Tonetto si emoziona: "Io sono un romantico, queste cose..."
Giornata di vigilia per Roma e Napoli, pronte ad affrontarsi domani al "Maradona" in occasione dell'ottava giornata del campionato di Serie A. A presentare la sfida, nel corso di un'intervista concessa alla trasmissione "QUELLI CHE LA ROMA" su RadioBrunoRoma, è stato Max Tonetto, in giallorosso dal 2006 al 2010. Tanti i temi trattati, partendo dall'imminente confronto fino ad arrivare a un'icona di Francesco Totti. Nel mezzo, l'emozione per aver visto un giovane romano come Niccolò Pisilli indossare la fascia di capitano in Champions League.
Tonetto in vista di Napoli-Roma: "Gara equilibrata"
Max Tonetto non si sbilancia, ma è certo che Napoli-Roma sarà una grande partita: "Sarà una gara equilibrata, il Napoli ha una gran voglia di riscossa, e queste sono quelle partite che possono cambiare la loro stagione, anche a livello psicologico, battere una contendente per il titolo come la Roma può aiutarli, ma la Roma dovrà essere brava a far emergere quelle fragilità che il Napoli ha dimostrato in questo inizio di stagione".
Roma orfana di Pellegrini, Tonetto: "Infortunio grave, non ci voleva"
Roma sfortunata a pochi passi dal Napoli. Out Lorenzo Pellegrini, che ora rischia un lungo stop: "Beh è un giocatore importante, è infortunio purtroppo grave che si accumula agli altri, non ci voleva, - ha sottolineato Tonetto - in un momento in cui manca Dybala e giochi ogni 3 giorni, perdere un giocatore che stavi recuperando e che stava acquistando condizione, non è un gran segnale in una stagione lunga come questa, dove ci sono tante partite importanti e c'era possibilità di giocarsi il posto, così da poter tenere un livello alto tutto il campionato. Chi mi ha colpito di più della Roma? Nonostante l'età, direi Lulli, che sembra perfetto per il gioco di Gasperini, anche perché negli esterni titolari non ci sono le sue caratteristiche, è un giocatore che ha una gamba molto profonda, e può ricoprire tutta la fascia all'interno di tutti i 90 minuti, sarà una grande scoperta".
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