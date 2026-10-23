Pisilli capitano della Roma, Max Tonetto si emoziona: "Io sono un romantico, queste cose..."

Max Tonetto non si sbilancia, ma è certo che Napoli-Roma sarà una grande partita: "Sarà una gara equilibrata, il Napoli ha una gran voglia di riscossa, e queste sono quelle partite che possono cambiare la loro stagione, anche a livello psicologico, battere una contendente per il titolo come la Roma può aiutarli, ma la Roma dovrà essere brava a far emergere quelle fragilità che il Napoli ha dimostrato in questo inizio di stagione".

Roma orfana di Pellegrini, Tonetto: "Infortunio grave, non ci voleva"

Roma sfortunata a pochi passi dal Napoli. Out Lorenzo Pellegrini, che ora rischia un lungo stop: "Beh è un giocatore importante, è infortunio purtroppo grave che si accumula agli altri, non ci voleva, - ha sottolineato Tonetto - in un momento in cui manca Dybala e giochi ogni 3 giorni, perdere un giocatore che stavi recuperando e che stava acquistando condizione, non è un gran segnale in una stagione lunga come questa, dove ci sono tante partite importanti e c'era possibilità di giocarsi il posto, così da poter tenere un livello alto tutto il campionato. Chi mi ha colpito di più della Roma? Nonostante l'età, direi Lulli, che sembra perfetto per il gioco di Gasperini, anche perché negli esterni titolari non ci sono le sue caratteristiche, è un giocatore che ha una gamba molto profonda, e può ricoprire tutta la fascia all'interno di tutti i 90 minuti, sarà una grande scoperta".