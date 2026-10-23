Il Torino cala il tris: Fitz-Jim, Belghali e Vlasic lanciano Abate. Al Monza non basta Varela

Dopo le vittorie con Udinese e Parma, il Torino di Abate ottiene il terzo successo consecutivo in campionato, battendo 3-2 il Monza dell'ex tecnico Juric, nell'anticipo dell'ottava giornata di campioanto. I granata sbloccano il risultato con Fitz-Jim, subiscono il gol del momentaneo pareggio firmato da Varela (settimo in campionato) e si riportano avanti con due gioielli firmati Belghali e Vlasic . Nel finale, autorete di Patterson. Un successo che permette al Torino di raggiungere quota 13 in classifica. Il Monza di Juric resta fermo a sette punti.

Ondoa sbaglia, Fitz-Jim non perdona

Dopo un inizio a ritmi blandi, i padroni di casa provano a prendere in mano il pallino del gioco. Al 12' la prima occasione con Ismajli, che svetta di testa su corner e sfiora il palo. Al 20' Simeone si gira in un fazzoletto e prova a servire Adams, ma l'azione viene fermata per una posizione di fuorigioco del centravanti granata. Il Monza si difende con ordine e prova ad innescare Robinson e Varela; l'attaccante portoghese si libera al 31' e calcia dalla distanza, ma il suo tentativo viene ribattuto. Al 39' la partita si sblocca: errore in uscita di Ondoa e il Torino ne approfitta: assist di Simeone per Fitz-Jim, che davanti a Tornqvist non sbaglia. All'ultimo minuto di recupero proteste del Monza per un contatto in area granata tra Mangas e Belghali.