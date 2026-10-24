Allegri: "Napoli-Roma importante ma non decisiva"

Dove vedere Napoli-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio Maradona, valida per l'ottava giornata di Serie A: le probabili scelte di Allegri e Gasperini
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Pubblicato il 24.10.2026, 09:02

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Napoli-Roma, a voi. Scocca l'ora del big match allo stadio Maradona tra gli azzurri di Allegri e i giallorossi di Gasperini. Il Napoli è reduce dal successo (4-3) in Champions League contro i norvegesi del Bodø/Glimt e va caccia del pronto riscatto anche in campionato dopo la sconfitta a Venezia (1-0). Arriva alla sfida da una vittoria in Champions pure la Roma, che torna in campo dopo il 4-0 rifilato allo Slovan Bratislava all'Olimpico e che nell'incontro odierno, valido per l'ottava giornata di Serie A, punta a dare continuità al 2-0 interno con cui ha superato il Genoa.

Napoli-Roma, l'orario

Napoli-Roma è in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 18, allo stadio Maradona di Napoli. Direzione di gara affidata a Colombo della sezione AIA di Como, coadiuvato dagli assistenti di linea Bindoni e Marcello Rossi. Quarto uomo Sacchi. Al VAR Aureliano. AVAR Meraviglia.

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Dove vedere Napoli-Roma in diretta tv

Napoli-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Napoli-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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