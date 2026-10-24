Dove vedere Napoli-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Napoli-Roma , a voi. Scocca l'ora del big match allo stadio Maradona tra gli azzurri di Allegri e i giallorossi di Gasperini . Il Napoli è reduce dal successo (4-3) in Champions League contro i norvegesi del Bodø/Glimt e va caccia del pronto riscatto anche in campionato dopo la sconfitta a Venezia (1-0). Arriva alla sfida da una vittoria in Champions pure la Roma , che torna in campo dopo il 4-0 rifilato allo Slovan Bratislava all'Olimpico e che nell'incontro odierno, valido per l' ottava giornata di Serie A , punta a dare continuità al 2-0 interno con cui ha superato il Genoa .

Napoli - Roma è in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 18 , allo stadio Maradona di Napoli. Direzione di gara affidata a Colombo della sezione AIA di Como, coadiuvato dagli assistenti di linea Bindoni e Marcello Rossi. Quarto uomo Sacchi. Al VAR Aureliano. AVAR Meraviglia.

Dove vedere Napoli-Roma in diretta tv

Napoli-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Napoli-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.