Dove vedere Napoli-Roma in tv? Dazn o Sky, orario
Napoli-Roma, a voi. Scocca l'ora del big match allo stadio Maradona tra gli azzurri di Allegri e i giallorossi di Gasperini. Il Napoli è reduce dal successo (4-3) in Champions League contro i norvegesi del Bodø/Glimt e va caccia del pronto riscatto anche in campionato dopo la sconfitta a Venezia (1-0). Arriva alla sfida da una vittoria in Champions pure la Roma, che torna in campo dopo il 4-0 rifilato allo Slovan Bratislava all'Olimpico e che nell'incontro odierno, valido per l'ottava giornata di Serie A, punta a dare continuità al 2-0 interno con cui ha superato il Genoa.
Napoli-Roma, l'orario
Napoli-Roma è in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 18, allo stadio Maradona di Napoli. Direzione di gara affidata a Colombo della sezione AIA di Como, coadiuvato dagli assistenti di linea Bindoni e Marcello Rossi. Quarto uomo Sacchi. Al VAR Aureliano. AVAR Meraviglia.
Dove vedere Napoli-Roma in diretta tv
Napoli-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Napoli-Roma, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS