Dove vedere Lazio-Parma in tv? Dazn o Sky, orario
Lazio-Parma, si gioca. Allo stadio Olimpico si va in campo per l'ottava giornata di Serie A. Dopo il netto successo ottenuto a Torino contro la Juve (3-0), i biancocelesti di Gattuso vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva per confermarsi imbattuti e al comando della classifica. Tra il dire e il fare c'è Gilardino che dopo due sconfitte di fila, ultima in ordine cronologico quella con il Torino al Tardini (3-0), cerca un risultato positivo per conquistare i suoi primi punti sulla panchina dei ducali.
Lazio-Parma, l'orario
Lazio-Parma è in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 20:45, allo stadio Olimpico di Roma. Direzione di gara affidata a Arena della sezione AIA di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti di linea Ceccon e Ceolin. Quarto uomo Doveri. Al VAR Santoro. AVAR Mazzoleni.
Dove vedere Lazio-Parma in diretta tv
Lazio-Parma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Lazio-Parma, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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