 Dove vedere Lazio-Parma in tv? Dazn o Sky, orario

Lazio - Parma è in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 20:45 , allo stadio Olimpico di Roma. Direzione di gara affidata a Arena della sezione AIA di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti di linea Ceccon e Ceolin. Quarto uomo Doveri. Al VAR Santoro. AVAR Mazzoleni.

Dove vedere Lazio-Parma in diretta tv

Lazio-Parma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lazio-Parma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.