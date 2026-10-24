Aquilani: "Como grande club, non possiamo permetterci regali"

Dove vedere Como-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida allo stadio Sinigaglia, valida per l'ottava giornata di Serie A: le probabili scelte di Fabregas e Aquilani
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Pubblicato il 24.10.2026, 09:02

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Como-Sassuolo, palla al centro. Allo stadio Sinigaglia si va in campo per l'ottava giornata di Serie A. I biancoblù di Fabregas, dopo aver dominato il Manchester United in Champions League (4-1), vogliono festeggiare la seconda vittoria consecutiva in campionato e inanellare il terzo risultato utile consecutivo dopo il pareggio interno con la Roma (0-0) e al blitz al Franchi contro la Fiorentina (3-1). Dall'altra parte del rettangolo di gioco i neroverdi di Aquilani, che non vincono da tre partite e puntano a cancellare il passo falso in trasferta Frosinone (4-2) conquistando un risultato positivo contro una delle big del torneo.

Como-Sassuolo, l'orario

Como-Sassuolo è in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 15, allo stadio Sinigaglia di Como. Direzione di gara affidata a Di Marco della sezione AIA di Ciampino, coadiuvato dagli assistenti di linea Moro e Cortese. Quarto uomo Collu. Al VAR Piccinini. AVAR Fabbri.

Fabregas: "Lasciare il Como sarebbe la mia fine. Aquilani? Quando ci siamo conosciuti in Serie B..."

Dove vedere Como-Sassuolo in diretta tv

Como-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Como-Sassuolo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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