Dove vedere Como-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

Como-Sassuolo , palla al centro. Allo stadio Sinigaglia si va in campo per l' ottava giornata di Serie A . I biancoblù di Fabregas , dopo aver dominato il Manchester United in Champions League (4-1) , vogliono festeggiare la seconda vittoria consecutiva in campionato e inanellare il terzo risultato utile consecutivo dopo il pareggio interno con la Roma (0-0) e al blitz al Franchi contro la Fiorentina (3-1). Dall'altra parte del rettangolo di gioco i neroverdi di Aquilani , che non vincono da tre partite e puntano a cancellare il passo falso in trasferta Frosinone (4-2) conquistando un risultato positivo contro una delle big del torneo.

Como - Sassuolo è in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 15 , allo stadio Sinigaglia di Como. Direzione di gara affidata a Di Marco della sezione AIA di Ciampino, coadiuvato dagli assistenti di linea Moro e Cortese. Quarto uomo Collu. Al VAR Piccinini. AVAR Fabbri.

Dove vedere Como-Sassuolo in diretta tv

Como-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Como-Sassuolo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.