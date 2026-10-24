Napoli-Roma è Allegri contro Gasperini: tutti i numeri della sfida tra i due tecnici

INVIATO A CASTEL VOLTURNO - Tra Battisti e De Gregori: ancora tu? Certo, la storia siamo noi: Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, gli allievi di Galeone. Napoli-Roma è loro, luci al Maradona sulla sfida numero 32 tra due allenatori con oltre 300 vittorie in Serie A che se le cantano e se le suonano con stima e affetto dal 2008. Una rivalità maggiorenne inaugurata a Marassi il 29 ottobre 2008 con la vittoria del Genoa di Gasp sul Cagliari di Max per 2-1. Dall’epoca, 18 anni di partite in campionato e nelle coppe nazionali, con due finali vinte entrambe da Allegri: Supercoppa italiana (Milan-Inter 2-1, 2011) e Coppa Italia (Atalanta-Juventus 0-1, 2024). Oggi sarà la 32ª volta che giocheranno contro, migliorando un record che già gli appartiene: ognuno è il tecnico che l’altro ha affrontato più volte in carriera (Pioli il secondo per entrambi). Ma Allegri è anche l’allenatore contro cui Gasperini ha perso più volte in assoluto: 14 sconfitte, 6 vittorie e 11 pareggi. L’ultima vittoria di Gasp risale a cinque anni fa: Juventus-Atalanta 0-1, 27 novembre 2021.