Palladino: "Siamo sulla strada giusta, ma voglio la perfezione"

Dove vedere Cagliari-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida all'Unipol Domus, valida per l'ottava giornata di Serie A: le probabili scelte di Pisacane e Palladino
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Pubblicato il 24.10.2026, 09:21

Serie ACagliariBologna

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Scocca l'ora di Cagliari-Bologna. Obiettivo comune per gli uomini di Pisacane e Palladino nella gara valida per l'ottava giornata di Serie A: centrare il pronto riscatto. Nello scorso turno, infatti, i sardi sono stati travolti con il finale di 4-0 in trasferta dal Monza mentre gli emiliani hanno ceduto il passo in casa contro l'Inter (3-1).

Cagliari-Bologna, l'orario

Cagliari-Bologna è in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 15, all'Unipol Domus di Cagliari. Direzione di gara affidata a Bonacina della sezione AIA di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti di linea Cecconi e Vecchi. Quarto uomo La Penna. Al VAR Volpi. AVAR Di Paolo.

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Dove vedere Cagliari-Bologna in diretta tv

Cagliari-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cagliari-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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