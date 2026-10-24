Dove vedere Cagliari-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

Cagliari - Bologna è in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 15 , all'Unipol Domus di Cagliari. Direzione di gara affidata a Bonacina della sezione AIA di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti di linea Cecconi e Vecchi. Quarto uomo La Penna. Al VAR Volpi. AVAR Di Paolo.

Dove vedere Cagliari-Bologna in diretta tv

Cagliari-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cagliari-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.