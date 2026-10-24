Dove vedere Cagliari-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario
Scocca l'ora di Cagliari-Bologna. Obiettivo comune per gli uomini di Pisacane e Palladino nella gara valida per l'ottava giornata di Serie A: centrare il pronto riscatto. Nello scorso turno, infatti, i sardi sono stati travolti con il finale di 4-0 in trasferta dal Monza mentre gli emiliani hanno ceduto il passo in casa contro l'Inter (3-1).
Cagliari-Bologna, l'orario
Cagliari-Bologna è in programma oggi, sabato 24 ottobre, alle ore 15, all'Unipol Domus di Cagliari. Direzione di gara affidata a Bonacina della sezione AIA di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti di linea Cecconi e Vecchi. Quarto uomo La Penna. Al VAR Volpi. AVAR Di Paolo.
Dove vedere Cagliari-Bologna in diretta tv
Cagliari-Bologna sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Cagliari-Bologna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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