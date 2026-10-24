Al Como di Fabregas basta super Douvikas: anche il Sassuolo perde al Sinigaglia
COMO - Dopo il poker al Manchester United in Champions League, il Como torna al Sinigaglia e continua a vincere anche nell'ottava giornata di Serie A, nonostante il turno di riposo concesso a Nico Paz. Stavolta ne fa le spese il Sassuolo, che torna a casa senza punti alla luce del punteggio finale di 2-0. Decisiva la doppietta di Douvikas a inizio ripresa. La banda di Fabregas, quindi, sale al secondo posto e aggancia momentaneamente la Roma a quota 17 punti, mentre la squadra di Aquilani resta a metà classifica con 8 lunghezze messe da parte.
Il Como fa pagare al Sassuolo la tassa Douvikas
Il Como fa un leggero turnover e Nico Paz si accomoda in panchina. Il primo tempo finisce senza gol, ma le emozioni non mancano. Douvikas viene fermato dall’incrocio dei pali e l’arbitro annulla anche due gol (prima a Da Cunha e poi a Bakola). Anche Caqueret si rende pericoloso. Fabregas a inizio ripresa fa tre cambi: dentro Milla, Addai e Ramon. E i padroni di casa cambiano volto negli ultimi metri. Infatti, al pronti via del secondo tempo (49’) Caqueret raggiunge il fondo sulla fascia sinistra e mette in mezzo una palla che Douvikas spinge in rete da due passi. Film simile per il raddoppio (60'): Berardi perde una brutta palla, Kaiki sfonda sulla sinistra e firma l’assist per il solito Douvikas, bravo in spaccata a beffare Turati. Anche Nico Paz festeggia a bordo campo la prestazione del greco, che così sale a quota 5 gol in campionato (più altri 3 in Champions). Insomma, il numero 9 dei lariani è una tassa e il Sassuolo l’ha pagata per intero.
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