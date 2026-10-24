Al Como di Fabregas basta super Douvikas: anche il Sassuolo perde al Sinigaglia 

Il Como fa pagare al Sassuolo la tassa Douvikas

Il Como fa un leggero turnover e Nico Paz si accomoda in panchina. Il primo tempo finisce senza gol, ma le emozioni non mancano. Douvikas viene fermato dall’incrocio dei pali e l’arbitro annulla anche due gol (prima a Da Cunha e poi a Bakola). Anche Caqueret si rende pericoloso. Fabregas a inizio ripresa fa tre cambi: dentro Milla, Addai e Ramon. E i padroni di casa cambiano volto negli ultimi metri. Infatti, al pronti via del secondo tempo (49’) Caqueret raggiunge il fondo sulla fascia sinistra e mette in mezzo una palla che Douvikas spinge in rete da due passi. Film simile per il raddoppio (60'): Berardi perde una brutta palla, Kaiki sfonda sulla sinistra e firma l’assist per il solito Douvikas, bravo in spaccata a beffare Turati. Anche Nico Paz festeggia a bordo campo la prestazione del greco, che così sale a quota 5 gol in campionato (più altri 3 in Champions). Insomma, il numero 9 dei lariani è una tassa e il Sassuolo l’ha pagata per intero.

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