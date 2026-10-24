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Napoli-Roma diretta Serie A: segui la sfida tra Allegri e Gasperini, il risultato LIVE

Tutto pronto per il big match dell'ottava giornata di campionato al Maradona: gli azzurri per il riscatto, i giallorossi per inseguire la vetta. Aggiornamenti e cronaca in tempo reale
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2 min

Pubblicato il 24.10.2026, 16:30

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Lo Stadio Maradona sarà teatro del big match dell'ottava giornata di Serie A, con la sfida tra il Napoli e la Roma. Entrambe le squadre arrivano a questa partita reduci da successi in Champions League (Bodo e Slovan), ma da una parte gli azzurri di Allegri sono a caccia di riscatto dopo la sconfitta contro il Venezia, dall'altra i giallorossi di Gasperini inseguono la vetta della classifica. Fischio d'inizio alle ore 18: segui la partita in diretta sul corrieredellosport.it

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16:32

Roma, la probabile formazione di Gasperini

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Rodrigo Mora; Malen. Allenatore: Gasperini

A disposizione: D. Vasquez, De Marzi, Rensch, Koulierakis, Castro, De Roon, Molina, Balerdi, Di Nunzio, Arena, Paratici, Camara, Ghilardi.

Indisponibili: Dybala, Koné, Lo. Pellegrini, Svilar.

16:31

Napoli, la probabile formazione di Allegri

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rafa Marín, Badiashile, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Højlund, Lang. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Rrahmani, Lucca, Giovane, Vergara, Beukema, Marianucci, Spinazzola.

Indisponibili: Alisson Santos, Buongiorno, Favasuli, Neres.

16:30

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