Napoli-Roma diretta Serie A: segui la sfida tra Allegri e Gasperini, il risultato LIVE

Lo Stadio Maradona sarà teatro del big match dell'ottava giornata di Serie A, con la sfida tra il Napoli e la Roma. Entrambe le squadre arrivano a questa partita reduci da successi in Champions League (Bodo e Slovan), ma da una parte gli azzurri di Allegri sono a caccia di riscatto dopo la sconfitta contro il Venezia, dall'altra i giallorossi di Gasperini inseguono la vetta della classifica. Fischio d'inizio alle ore 18: segui la partita in diretta sul corrieredellosport.it