Serie A
sabato 24 ottobre 2026
Diego Armando Maradona
18:00
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Diego Armando Maradona
Napoli-Roma diretta Serie A: segui la sfida tra Allegri e Gasperini, il risultato LIVE
Lo Stadio Maradona sarà teatro del big match dell'ottava giornata di Serie A, con la sfida tra il Napoli e la Roma. Entrambe le squadre arrivano a questa partita reduci da successi in Champions League (Bodo e Slovan), ma da una parte gli azzurri di Allegri sono a caccia di riscatto dopo la sconfitta contro il Venezia, dall'altra i giallorossi di Gasperini inseguono la vetta della classifica. Fischio d'inizio alle ore 18: segui la partita in diretta sul corrieredellosport.it
16:33
Allegri contro Gasperini: tutti i numeri della sfida tra i due tecnici
Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, gli allievi di Galeone. Napoli-Roma è loro, luci al Maradona sulla sfida numero 32. LEGGI QUI
16:32
Roma, la probabile formazione di Gasperini
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Rodrigo Mora; Malen. Allenatore: Gasperini
A disposizione: D. Vasquez, De Marzi, Rensch, Koulierakis, Castro, De Roon, Molina, Balerdi, Di Nunzio, Arena, Paratici, Camara, Ghilardi.
Indisponibili: Dybala, Koné, Lo. Pellegrini, Svilar.
16:31
Napoli, la probabile formazione di Allegri
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rafa Marín, Badiashile, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Højlund, Lang. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Rrahmani, Lucca, Giovane, Vergara, Beukema, Marianucci, Spinazzola.
Indisponibili: Alisson Santos, Buongiorno, Favasuli, Neres.
16:30
Napoli-Roma, il big match dell'ottava giornata: tutto pronto al Maradona
Ci siamo, è il giorno di Napoli-Roma, la sfida tra Allegri e Gasperini. Aggiornamenti, cronaca e notizie in tempo reale sul corrieredellosport.it
Stadio Diego Armando Maradona - Napoli
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