Il Bologna espugna Cagliari: Casale e Bernardeschi regalano i tre punti a Palladino

Primo tempo bloccato tra Cagliari e Bologna

Primo tempo bloccato e povero di occasioni all’Unipol Domus: Cagliari e Bologna vanno al riposo sullo 0-0 dopo quarantacinque minuti molto tattici e giocati a ritmi bassi. In avvio è il Bologna a cercare la profondità, ma Caprile esce dall’area per anticipare Odgaard. Poi i sardi prendono campo e mettono in difficoltà la retroguardia rossoblù, con Casale costretto a chiudere in anticipo su Mendy sul traversone dal fondo di Maldini e una mischia in area su corner dello stesso Maldini sbrogliata da Theate. Il primo vero sussulto arriva al 26': Mendy si coordina in acrobazia sul cross di Adopo e manda a lato di poco. La risposta del Bologna arriva poco dopo con Odgaard che, servito da Bernardeschi, calcia di destro da posizione defilata trovando la respinta in angolo di Caprile. Nel finale del primo tempo Bernardeschi impegna ancora il portiere rossoblù su punizione dai 25 metri.

Casale e Bernardeschi decisivi all'Unipol Domus

Il Bologna nella ripresa rientra in campo con un altro piglio e al 57' arriva la rete del vantaggio dei rossoblù: sul quinto corner della ripresa, battuto da Miranda, Casale ha staccato più in alto di tutti e ha schiacciato il pallone nell’angolo, con la difesa sarda e Caprile immobili. Per il difensore si tratta del primo gol con la maglia del Bologna, il secondo in Serie A. Il Cagliari ha accusato il colpo e ha cercato di riorganizzarsi, sfiorando l’occasione con una verticalizzazione di Maldini per Mendy sporcata all’ultimo. Nel finale, il Bologna chiude la partita: Rodriguez blocca un tiro di Bernardeschi con il braccio in area, l'ex Juve si presenta dal dischetto e non sbaglia.