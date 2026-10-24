Mancini e Politano, il calcetto e il sorriso: cosa è successo prima del vantaggio del Napoli
Simpatico siparietto tra Politano e Mancini durante Napoli-Roma: al ventesimo minuto del primo tempo i due calciatori sono andati a contrasto, con l'esterno del club partenopeo che è caduto dopo il contatto. L'arbitro non ha fischiato fallo e l'ex Sassuolo e Inter si è lamentato.
Napoli-Roma, cosa è successo tra Mancini e Politano
Dall'altra parte il difensore della Roma non ha preso bene le proteste dell'avversario e prima l'ha mandato simpaticamente a quel paese, poi invece gli ha tirato un piccolo calcetto sul sedere. Infine, i due si sono guardati scambiandosi un cenno d'intesa. Nessuna cattiveria, infatti, tra i due calciatori, che hanno condiviso insieme anche la Nazionale, ma solo un modo per stemperare la tensione in un match così importante.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS