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Lazio-Parma diretta Serie A: segui la sfida all'Olimpico, il risultato LIVE

I biancocelesti di Gattuso vogliono dare seguito all'ottimo momento di forma. Gilardino alla ricerca dei primi punti: aggiornamenti in tempo reale
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4 min

Pubblicato il 24.10.2026, 19:14 (Aggiornato il 24.10.2026, 20:18)

LazioparmaSerie A

Lazio-Parma chiude il programma del sabato dell'ottava giornata di Serie A. Dopo il 3-0 all'Allianz Stadium contro la Juventus, i biancocelesti di Gattuso vogliono dare seguito all'ottimo avvio di stagione con la possibilità di passare una notte da capolista, in attesa di Inter-Fiorentina. Di fronte c'è il Parma di Gilardino, alla ricerca dei primi punti della nuova gestione. Segui la diretta sul CorriereDelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

20:16

I numeri spiegano l'avvio negativo del Parma

Il Parma ha perso cinque delle sette partite in campionato: solo in due occasioni nella sua storia in Serie A ha registrato più sconfitte dopo le prime otto gare: sei nella stagione 2006/07 e sette nel 2014/15. I ducali hanno perso le ultime cinque trasferte e solo tre volte hanno registrato almeno sei ko fuori casa di fila nel massimo campionato: sei nel periodo aprile 2021-agosto 2024, otto tra settembre 2014-febbraio 2015 e sette tra settembre-dicembre 2005.

20:04

Lazio, contro il Parma tradizione favorevole

La Lazio è imbattuta nelle ultime 10 partite casalinghe di Serie A contro il Parma: 8 vittorie biancocelesti e 2 pareggi. Tra le squadre attualmente nel massimo campionato, l'undici capitolino vanta una striscia aperta di imbattibilità interna più lunga solamente contro Cagliari (14) e Venezia (12).

19:53

Lazio-Parma, arbitra Arena di Torre del Greco

Toccherà al signor Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco dirigere l'incontro dell'Olimpico. L'arbitro di Lazio-Parma sarà coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Ceolin. Doveri sarà il IV ufficiale mentre Santoro e Mazzoleni sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR.

19:42

Le formazioni ufficiali di Lazio-Parma

Ecco le scelte ufficiali di Gattuso:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.

PARMA (3-5-2): Corvi; Diego Carlos, Troilo, Drobnic; Delprato, Ordonez, Sierro, Keita, Valeri; Romero, Touré. Allenatore: Gilardino.

19:37

Gilardino alla ricerca dei primi punti

Alberto Gilardino è alla ricerca dei suoi primi punti da quanto è diventato allenatore del Parma. Nelle prime due partite in carica, infatti, la squadra emiliano ha subito due sconfitte per 3-0, contro l'Inter e il Torino.

19:34

Lazio, incontrati i tifosi fuori dalla Nord

Fuori dall’Olimpico, ma ancora una volta accanto alla squadra. Anche se oggi allo stadio entreranno solo 10.000 tifosi circa (5.500 biglietti acquistati da aggiungere agli abbonati), i gruppi organizzati si sono mossi per far sentire comunque il loro supporto ai ragazzi guidati da Gattuso. LEGGI QUI

19:18

La Lazio sogna una notte da capolista

In caso di successo o di pareggio contro il Parma, la Lazio trascorrerebbe una notte da capolista solitaria in Serie A, in attesa di Inter-Fiorentina, in programma domani alle 12:30. LA CLASSIFICA DELLA SERIE A

19:15

Lazio-Parma, manca sempre meno al fischio d'inizio

La sfida tra Lazio e Parma è in programma questa sera allo stadio Olimpico. Il fischio d'inizio è programmato alle 20:45.

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