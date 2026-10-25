Dove vedere Inter-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario
Lunch match a San Siro, dove l'Inter di Cristian Chivu ospita la Fiorentina di Paolo Vanoli in occasione dell'ottava giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri reduci dalla vittoria di misura in Champions contro lo Shakhtar e chiamati a rispondere alla Lazio di Gattuso, mentre i viola arrivano dal ko interno con il Como di Fabregas e devono allontanarsi quanto prima dalla zona calda della classifica.
Inter-Fiorentina, l'orario
Fischio d'inizio previsto per oggi, domenica 25 ottobre, alle ore 12:30 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro, pronto a fare da cornice della sfida tra Inter e Fiorentina. Direzione di gara affidata al sig. Maurizio Mariani di Aprilia.
Dove vedere Inter-Fiorentina in diretta tv
Inter-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Inter-Fiorentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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