Dove vedere Inter-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Lunch match a San Siro, dove l'Inter di Cristian Chivu ospita la Fiorentina di Paolo Vanoli in occasione dell' ottava giornata del campionato di Serie A . Nerazzurri reduci dalla vittoria di misura in Champions contro lo Shakhtar e chiamati a rispondere alla Lazio di Gattuso, mentre i viola arrivano dal ko interno con il Como di Fabregas e devono allontanarsi quanto prima dalla zona calda della classifica .

Dove vedere Inter-Fiorentina in diretta tv

Inter-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inter-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.