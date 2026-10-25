Dove vedere Lecce-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Al "Via del Mare" si affrontano il Lecce di Eusebio Di Francesco e la Juve di Luciano Spalletti, avversarie in occasione della sfida valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A . Bianconeri reduci dal pesante ko con la Lazio in campionato e dal 2-2 con il Rennes in Europa League, mentre i salentini arrivano dal rotondo successo esterno di Udine e vanno a caccia di continuità.

La sfida del "Via del Mare" andrà in scena oggi, domenica 25 ottobre, alle ore 18 . L'incontro odierno, che vedrà protagoniste il Lecce di Di Francesco e la Juve di Spalletti, sarà diretto dal Sig. Fabio Maresca della sezione di Napoli.

Dove vedere Lecce-Juve in diretta tv

Lecce-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport Uno. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lecce-Juve, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.