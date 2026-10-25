Juve, tutto cuore

Dove vedere Lecce-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

La squadra di Di Francesco ospita l'undici allenato da Spalletti in occasione dell'ottavo turno di Serie A: le probabili formazioni
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3 min

Pubblicato il 25.10.2026, 09:09

Serie ALeccejuve

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Al "Via del Mare" si affrontano il Lecce di Eusebio Di Francesco e la Juve di Luciano Spalletti, avversarie in occasione della sfida valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A. Bianconeri reduci dal pesante ko con la Lazio in campionato e dal 2-2 con il Rennes in Europa League, mentre i salentini arrivano dal rotondo successo esterno di Udine e vanno a caccia di continuità.

Lecce-Juve, l'orario

La sfida del "Via del Mare" andrà in scena oggi, domenica 25 ottobre, alle ore 18. L'incontro odierno, che vedrà protagoniste il Lecce di Di Francesco e la Juve di Spalletti, sarà diretto dal Sig. Fabio Maresca della sezione di Napoli.

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Dove vedere Lecce-Juve in diretta tv

Lecce-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport Uno. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lecce-Juve, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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