Dove vedere Udinese-Milan in tv? Dazn o Sky, orario
Al Bluenergy Stadium si gioca Udinese-Milan. Si chiude in terra friulana l'ottava giornata del campionato di Serie A, con i rossoneri di Amorim reduci dalla pesante sconfitta in Europa League contro il Bournemouth e alle prese con l''emergenza infortuni. Crisi di risultati per i bianconeri padroni di casa, con Kosta Runjaic finito sulla graticola dopo il roboante ko interno con il Lecce. Recuperato Zaniolo.
Udinese-Milan, l'orario
Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45 di oggi, domenica 25 ottobre, al "Bluenergy Stadium" di Udine. Direzione di gara affidata al sig. Matteo Marcenaro della sezione di Genova.
Dove vedere Udinese-Milan in diretta tv
Udinese-Milan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Udinese-Milan, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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