Dove vedere Atalanta-Frosinone in tv? Dazn o Sky, orario

L'Atalanta di Maurizio Sarri ospita il Frosinone di Massimiliano Alvini alla New Balance Arena di Bergamo, in occasione della sfida valida per l'ottava giornata di Serie A . Nerazzurri reduci dalla nefasta trasferta di Amsterdam in Conference League e undicesimi in campionato, con soli 9 punti all'attivo dopo sette partite disputate. I ciociari, invece, rappresentano una delle liete sorprese di questo avvio di stagione, come testimoniano il sesto posto in classifica e i 13 punti finora accumulati.

Il confronto tra Sarri e Alvini andrà in scena oggi, domenica 25 ottobre, alle ore 15 alla New Balance Arena di Bergamo. L'arbitro del match sarà il sig. Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

Dove vedere Atalanta-Frosinone in diretta tv

Atalanta-Frosinone sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atalanta-Frosinone, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.