Dove vedere Genoa-Venezia in tv? Dazn o Sky, orario
È già uno scontro salvezza per Genoa e Venezia, oggi avversarie a Marassi in occasione dell'ottava giornata del campionato di Serie A. Boost di entusiasmo in casa lagunare dopo la vittoria di misura contro il Napoli di Allegri, arrivata nel giorno dell'esordio di Davide Nicola sulla panchina arancioneroverde. 4 punti all'attivo, invece, per la formazione allenata da Daniele De Rossi, reduce dal ko dell'Olimpico contro la "sua" Roma.
Genoa-Venezia, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 15 di oggi, domenica 25 ottobre, allo stadio "Luigi Ferraris" di Genova. Direzione di gara affidata al sig. Simone Sozza della sezione di Seregno.
Dove vedere Genoa-Venezia in diretta tv
Genoa-Venezia sarà trasmessa, previo abbonamento, in diretta tv su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Genoa-Venezia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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