Dove vedere Genoa-Venezia in tv? Dazn o Sky, orario

È già uno scontro salvezza per Genoa e Venezia , oggi avversarie a Marassi in occasione dell' ottava giornata del campionato di Serie A . Boost di entusiasmo in casa lagunare dopo la vittoria di misura contro il Napoli di Allegri, arrivata nel giorno dell'esordio di Davide Nicola sulla panchina arancioneroverde. 4 punti all'attivo, invece, per la formazione allenata da Daniele De Rossi , reduce dal ko dell'Olimpico contro la "sua" Roma.

Dove vedere Genoa-Venezia in diretta tv

Genoa-Venezia sarà trasmessa, previo abbonamento, in diretta tv su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Genoa-Venezia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.