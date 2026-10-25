Allegri e l'attacco alla Roma: la furia negli spogliatoi, cosa può succedere con la Procura e la reazione di Gasperini
INVIATI A NAPOLI - Max Allegri e lo sfogo dopo Napoli-Roma: che succede adesso? È quello che si chiedono i tifosi da quando, nella notte tra sabato e domenica, lo sfogo del tecnico è diventato virale. Per prima cosa va detto che ieri sera allo stadio era presente il procuratore federale Chinè: non sempre si muove in prima persona e già questo sottolineanza l'importanza della gara, sotto tutti i punti di vita, compreso quello di un possibile nervosismo. Tutto quello che è successo al momento dell’espulsione è stato inserito nel rapporto consegnato al giudice sportivo. Stando ad alcune indiscrezioni, Allegri negli spogliatoi avrebbe continuato ad urlare, con parole che, appunto, potrebbero essere inserite nel rapporto. La procura sta valutando se aprire un procedimento o se attendere prima che si pronunci il giudice: una cosa non esclude l'altra. Per chiarezza: su quello che succede alla fine della partita (vedi le dichiarazioni post) il giudice sportivo non è competente, decide il procuratore federale. In questo Chinè potrebbe e dovrebbe aspettare il comunicato del giudice, e la certa squalifica per l'espulsione, per capire se ci sarà una multa e se Allegri dovesse fare dichiarazioni di rettifica o chiarimento.
In ogni caso l'allenatore del Napoli rischia una multa anche perché le parole contro la Roma: "La Champions gliel'hanno messa in tasca, ho pagato con il Milan, sempre loro (ripetuto tre volte, ndr)" sono state ascoltate non solo dai cronisti presenti in sala stampa in attesa delle conferenze, ma anche da altre persone in quel momento nella pancia del Maradona.
Allegri e lo sfogo contro la Roma, la reazione di Gasperini
La Roma, dal canto suo, aspetta di capire l'evoluzione delle cose ma è comunque infastidita da quello che è successo. Gasperini, in particolare, è rimasto male dalle affermazioni di Allegri anche perché, va detto, i giallorossi sono arrivati terzi la scorsa stagione. Quarto è arrivato il Como di Fabregas però non nominato dal tecnico del Napoli nel suo sfogo. A Trigoria si aspettano che gli organi competenti facciano luce su queste dichiarazioni ritenute "inaccettabili e gravi" e sperano che magari Allegri, alla prossima conferenza, possa chiarire quanto detto e, magari, ammettere che si era trattato di uno sfogo in un momento di nervosismo e scarsa lucidità. D'altronde, era stato lo stesso Max a Dazn a dire di non sentirsi "lucido per commentare. Dopo 25 anni, per una volta, posso sbagliare anche io".
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