Allegri e l'attacco alla Roma: la furia negli spogliatoi, cosa può succedere con la Procura e la reazione di Gasperini

INVIATI A NAPOLI - Max Allegri e lo sfogo dopo Napoli-Roma: che succede adesso? È quello che si chiedono i tifosi da quando, nella notte tra sabato e domenica, lo sfogo del tecnico è diventato virale. Per prima cosa va detto che ieri sera allo stadio era presente il procuratore federale Chinè: non sempre si muove in prima persona e già questo sottolineanza l'importanza della gara, sotto tutti i punti di vita, compreso quello di un possibile nervosismo. Tutto quello che è successo al momento dell’espulsione è stato inserito nel rapporto consegnato al giudice sportivo. Stando ad alcune indiscrezioni, Allegri negli spogliatoi avrebbe continuato ad urlare, con parole che, appunto, potrebbero essere inserite nel rapporto. La procura sta valutando se aprire un procedimento o se attendere prima che si pronunci il giudice: una cosa non esclude l'altra. Per chiarezza: su quello che succede alla fine della partita (vedi le dichiarazioni post) il giudice sportivo non è competente, decide il procuratore federale. In questo Chinè potrebbe e dovrebbe aspettare il comunicato del giudice, e la certa squalifica per l'espulsione, per capire se ci sarà una multa e se Allegri dovesse fare dichiarazioni di rettifica o chiarimento.