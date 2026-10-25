Thuram e Zielinski ribaltano la Fiorentina: l'Inter risponde alla Lazio
L'Inter risponde alla Lazio. La domenica dell'ottava giornata di Serie A si è aperta con l'ennesima rimonta stagionale della squadra di Chivu, questa volta contro la Fiorentina. Avanti gli uomini di Vanoli al 64' grazie a una prodezza di Jimenez, l'Inter ha prima pareggiato con Thuram al 90', quindi il francese si è conquistato un calcio di rigore in pieno recupero, poi realizzato da Zielinski. I nerazzurri salgono così a quota 22 punti, gli stessi dei biancocelesti. Terza sconfitta consecutiva per la Fiorentina, che non riesce a uscire dalla zona retrocessione.
La prodezza di Jimenez sblocca Inter-Fiorentina
L'Inter torna a San Siro dopo la sofferta vittoria di mercoledì in Champions League contro lo Shaktar. Per la gara contro la Fiorentina, Chivu cambia in porta, con Provedel all'esordio in stagione al posto di Martinez. La Fiorentina, invece, era chiamata a tornare a fare punti dopo due ko consecutivi. Nei primi quarantacinque minuti sono i nerazzurri a fare la partita. De Gea è decisivo, prima su un colpo di testa di Pio Esposito, quindi su un diagonale di Thuram. La gara si sblocca al 64'. Jimenez gela San Siro con una prodezza dalla distanza. Fagioli recupera a metà campo e allarga per il terzino ex Milan, che controlla, guarda la porta e calcia da circa venticinque metri. Il pallone termina sotto l'incrocio dei pali, battendo un incolpevole Provedel.
Proteste Inter per il contatto in area tra Viery e Thuram
L'Inter prova a rispondere subito con Calhanoglu, che due minuti più tardi calcia dalla distanza, ma il pallone termina fuori. Un minuto più tardi i nerazzurri chiedono un calcio di rigore dopo un colpo di Viery su Thuram. Mariani inizialmente indica il dischetto, ma non fischia. Alla fine, non viene concesso il tiro dagli undici metri. Non si frena l'Inter: al 70' Carlos Augusto spizza di testa una punizione di Jimenez, ma la palla sbatte sulla traversa. Assedio Inter: Bonny salta De Gea e punta la porta, decisivo l'intervento di Fagioli a porta sguarnita. Sull'angolo che ha seguito Carlos Augusto colpisce di nuovo la traversa di testa. La Fiorentina ci prova nuovamente al 78', con Provedel decisivo nel parare la conclusione con il sinistro di Gnonto.
Thuram e Zielinski firmano la rimonta: l'Inter batte la Fiorentina
Chivu fa all-in, e all'83' inserisce il classe 2006 Matteo Lavelli al posto di Barella. Thuram all'87' spedisce alta una conclusione da dentro l'area di rigore. Alla fine, il pareggio dell'Inter è arrivato al primo dei sei minuti di recupero. Sempre protagonista Thuram: uno due in salsa francese con Diouf, il numero 9 con un sinistro di grande precisione batte De Gea. Al 94', quindi, Marelli concede un calcio di rigore per una trattenuta di Valdepenas ai danni di Thuram. Si presenta dal dischetto Zielinski, che non sbaglia e batte De Gea. Mariani fischia tre volte, e San Siro continua a festeggiare.
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