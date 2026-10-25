Thuram e Zielinski ribaltano la Fiorentina: l'Inter risponde alla Lazio

L'Inter risponde alla Lazio. La domenica dell'ottava giornata di Serie A si è aperta con l'ennesima rimonta stagionale della squadra di Chivu, questa volta contro la Fiorentina. Avanti gli uomini di Vanoli al 64' grazie a una prodezza di Jimenez, l'Inter ha prima pareggiato con Thuram al 90', quindi il francese si è conquistato un calcio di rigore in pieno recupero, poi realizzato da Zielinski. I nerazzurri salgono così a quota 22 punti, gli stessi dei biancocelesti. Terza sconfitta consecutiva per la Fiorentina, che non riesce a uscire dalla zona retrocessione.

La prodezza di Jimenez sblocca Inter-Fiorentina L'Inter torna a San Siro dopo la sofferta vittoria di mercoledì in Champions League contro lo Shaktar. Per la gara contro la Fiorentina, Chivu cambia in porta, con Provedel all'esordio in stagione al posto di Martinez. La Fiorentina, invece, era chiamata a tornare a fare punti dopo due ko consecutivi. Nei primi quarantacinque minuti sono i nerazzurri a fare la partita. De Gea è decisivo, prima su un colpo di testa di Pio Esposito, quindi su un diagonale di Thuram. La gara si sblocca al 64'. Jimenez gela San Siro con una prodezza dalla distanza. Fagioli recupera a metà campo e allarga per il terzino ex Milan, che controlla, guarda la porta e calcia da circa venticinque metri. Il pallone termina sotto l'incrocio dei pali, battendo un incolpevole Provedel.