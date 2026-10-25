Lecce-Juve diretta Serie A: segui la sfida tra Di Francesco e Spalletti, il risultato LIVE

18:11

7' - Juve in attacco

Juve in attacco. Kalulu fa imbufalire Spalletti per un cross mancato. Poi McKennie prende la linea di fondo e mette in mezzo, allontana la difesa del Lecce.

18:09

5' - Lecce in pressing

Il Lecce pressa alto, la Juve fatica a prendere in mano le redini del gioco.

18:06

4' - Tiro di Woltemade

Kolo Muani attacca sulla fascia destra, prende la linea di fondo e mette in mezzo, con un tocco all'indietro, per Woltemade, che cerca il tiro di prima intenzione ma non impatta bene il pallone.

18:05

1' - Brivido Juve!

Vicario ritarda il rinvio dal fondo e quando lo effettua N'Dri trova l'impatto con il pallone, saltando e alzando la gamba sinistra, ma non riesce a indirizzare verso la porta. Che rischio per la Juve!

18:05

1' - Si inizia con cinque minuti di ritardo

Calcio d'inizio, Lecce-Juve prende il via con cinque minuti di ritardo.

18:00

Le squadre fanno il loro ingresso in campo

Lecce e Juve fanno il loro ingresso in campo.

17:52

Lecce-Juve, tutto pronto per il calcio d'inizio

Otto minuti al calcio d'inizio di Lecce-Juve.

17:44

Lecce, Di Francesco: "Non è nel nostro DNA metterci solo a difendere"

Di Francesco a Sky prima di Lecce-Juve: "Importante dare continuità alla prestazione offerta a Udine, stare dentro la gara ogni momento contro una grande squadra come la Juve. Non è nel nostro DNA metterci sotto a difendere, ma capiterà se sono bravi loro a farcelo fare. La Juve cambia nelle caratteristiche, è più solida, più difensori di ruolo e meno giocatori nell'uno contro uno".

17:35

Juve, Spalletti: "Bisogna diventare un po' Lecce anche noi"

Spalletti a Dazn prima di Lecce-Juve: "I ragazzi hanno lo sguardo propositivo, la ricerca della soluzione. Sappiamo che non stiamo facendo quello che è il nostro livello di potenzialità di calciatori, però poi ci sono anche questi momenti qui nel calcio. Possiamo andarci a prendere dei punti, tocca a noi avere quella disponibilità, quell'umiltà. Bisogna pensare a come ragiona il Lecce. Diventare un po' Lecce anche noi. Nessuna corsa è inutile. La partita si deciderà per come sapremo affrontare, con forza d'urto, la partita e le situazioni di gioco per andarti a creare le possibilità di fare gol. Giocando con due attaccanti, li facciamo a giocare sui due centrali. Woltemade e Kolo Muani dall'inizio che vuol dire? Hanno giocato otto volte insieme. E poi che sostituzioni potrei fare, per cambiare la partita, avere forza d'urto e continuità, se li facessi giocare sempre insieme dall'inizio? Giocano insieme perché ne ho la necessità".

17:34

Spalletti: "Parlare degli infortuni non produce una classifica migliore"

Spalletti a Sky prima di Lecce-Juve: "Infortuni? Non è un tema che ci può aiutare per cui bisogna fare delle scelte su cosa focalizzarsi. Parlarne non mi produce una classifica migliore. Woltemade? Ha giocato una buona gara contro il Rennes e con Kolo Muani ha fatto un bel tandem. Ci hanno messo qualcosa assieme. Giocando insieme stasera, giovedì, poi si va incontro a un'altra domanda, per l'infortunato in più. Ora le necessità vogliono quest'attacco a due, ma non si ha ragione a farli giocare insieme dall'inizio. Koopmeiners? Finalmente gli ho visto fare una partita del livello di internazionalità che possiede nel giocare a calcio. Ha corsa, sostanza e difficilmente lo vedi calare dal punto di vista di fisico. Lo si vede calare nella fragilità mentale, ma non gli trovo altri motivi per quell'abbassamento di ricerca. Oggi ha la possibilità di ribadire e ritagliarsi un ulteriore spazio".

17:30

Di Francesco prima di Lecce-Juve: "Servirà coraggio"

Di Francesco a Dazn prima di Lecce-Juve: "Cosa servirà? Coraggio. Andarli ad attaccare e difenderci insieme. Se stiamo bassi, prima o poi il gol lo trovano. Non possiamo difenderci troppo bassi anche per le caratteristiche dei nostri giocatori. Kolo Muani è favorito dalla presenza di Woltemade per attaccare gli spazi. McKennie è bravo da inserirsi. Hanno perso un po' di imprevedibilità, ma hanno maggiore fisicità e capacità di attaccare gli spazi. La squadra deve avere equilibri, sapere quello che vuole. Avere un DNA. Abbiamo fatto una preparazione mirata, speriamo si trasformi in grandi prestazioni iin campo".

17:27

N'Dri: "Speriamo di fare la storia". Cambiaso: "Partita fondamentale"

N'Dri a Dazn prima di Lecce-Juve: "Può essere la notte buona per tornare a vincere contro la Juve dopo quindici anni? Perché no? Perché non può essere la nostra notte? Dobbiamo lavorare e sperare di fare la storia".

Cambiaso a Dazn prima di Lecce-Juve: "Partita fondamentale, come tutte. Quando si scende in campo con questa maglia, la cosa più bella è avere addosso una grande responsabilità e vincere tutte le partite. Oggi provereremo a dare il massimo e vincere la partita. Ci siamo parlati e ci siamo detti che bisogna avere più sangue e senso di responsabilità. Col Rennes è stata una buona partita, peccato per il risultato, ma lo spirito deve essere quello. Avendo due vere punte è più facile la verticalità, soprattutto con Kolo Muani, il cambio tattico è quello".

17:22

Serie A, la classifica aggiornata prima di Lecce-Juve

Serie A, la classifica aggiornata prima del fischio d'inizio di Lecce-Juve. (Opta)