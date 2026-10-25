Atalanta-Frosinone, pareggio spettacolare: a Bergamo finisce 4-4! Terzic gela Sarri

Una partita folle, piena di rimonte e colpi di scena. Alla New Balance Arena, Atalanta e Frosinone pareggiano 4-4 nell’ottava giornata di Serie A. Per i nerazzurri segnano Krstovic (X2), Ederson su rigore ed Elmas (50'). Per i ciociari vanno a segno Schmid (X2), Calò e Terzic. La squadra di Sarri va avanti due volte e due volte si fa riprendere, così come il Frosinone.

Schmid punisce, Krstovic ed Ederson ribaltano La gara parte con un regalo. Dopo meno di un minuto Ederson sbaglia in modo clamoroso e serve di fatto Schmid, che davanti a Carnesecchi non perdona. L’Atalanta reagisce al 14': De Ketelaere pesca Krstovic con un passaggio illuminante e il montenegrino batte Palmisani con un destro a giro preciso. Il pari dura tre minuti. Ghedjemis semina il panico sulla destra e mette dietro per Schmid, che firma la sua prima doppietta in A. Al 32' l'Atalanta trova di nuovo il pareggio: Cittadini devia con il braccio largo un colpo di testa di De Ketelaere e l’arbitro, dopo la revisione al VAR, assegna il rigore. Ederson si presenta dal dischetto e trasforma con freddezza, riscattando l’errore iniziale. La squadra di Sarri trova nuova fiducia e sul finale del primo tempo arriva il sorpasso: Zappacosta prende l’iniziativa sulla destra e serve Krstovic, che sotto misura firma la sua doppietta e il 3-2 dell’intervallo.