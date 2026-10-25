Atalanta-Frosinone, pareggio spettacolare: a Bergamo finisce 4-4! Terzic gela Sarri
Una partita folle, piena di rimonte e colpi di scena. Alla New Balance Arena, Atalanta e Frosinone pareggiano 4-4 nell’ottava giornata di Serie A. Per i nerazzurri segnano Krstovic (X2), Ederson su rigore ed Elmas (50'). Per i ciociari vanno a segno Schmid (X2), Calò e Terzic. La squadra di Sarri va avanti due volte e due volte si fa riprendere, così come il Frosinone.
Schmid punisce, Krstovic ed Ederson ribaltano
La gara parte con un regalo. Dopo meno di un minuto Ederson sbaglia in modo clamoroso e serve di fatto Schmid, che davanti a Carnesecchi non perdona. L’Atalanta reagisce al 14': De Ketelaere pesca Krstovic con un passaggio illuminante e il montenegrino batte Palmisani con un destro a giro preciso. Il pari dura tre minuti. Ghedjemis semina il panico sulla destra e mette dietro per Schmid, che firma la sua prima doppietta in A. Al 32' l'Atalanta trova di nuovo il pareggio: Cittadini devia con il braccio largo un colpo di testa di De Ketelaere e l’arbitro, dopo la revisione al VAR, assegna il rigore. Ederson si presenta dal dischetto e trasforma con freddezza, riscattando l’errore iniziale. La squadra di Sarri trova nuova fiducia e sul finale del primo tempo arriva il sorpasso: Zappacosta prende l’iniziativa sulla destra e serve Krstovic, che sotto misura firma la sua doppietta e il 3-2 dell’intervallo.
Otto minuti di fuoco, poi la zampata di Terzic chiude Atalanta-Frosinone
Pronti via e il Frosinone si riporta sul pari con Ghedjemis che inventa e serve Calò, destro a giro che non lascia scampo a Palmisani. L’Atalanta risponde subito. Due minuti dopo De Ketelaere e Krstovic costruiscono l’azione ed Elmas, solo davanti al portiere, firma il 4-3. Ritmi alti, continui capovolgimenti di fronte e molta confusione. Il Frosinone continua ad attaccare alla ricerca del pari con uno scatenato Ghedjemis, ma il gol del nuovo pareggio arriva all'82' con la zampata di Terzic che fa esultare la squadra di Alvini.
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