Il Genoa batte il Venezia e porta a casa tre punti pesantissimi per la salvezza: decide Ellertsson

Genoa, così ha vinto contro il Venezia

De Rossi schiera una formazione a sorpresa perché davanti a Bijlow ci sono Otoa, Ostigard, Vasquez e poi Ellertsson, Traoré, Wiafe, Mitaj e Messias ed El Shaarawy; Osmajic. Il Venezia, con Juan Jesus capitano, che con De Rossi ha giocato a Roma, mette invece Stankovic; M. Moreno, Juan Jesus appunto, Halhal; Hainaut, Perez, Sohm, Basic, Haps; Yeboah e l'intoccabile Adams. In panchina c'è Nicola che De Rossi conosce bene tanto che in settimana, più volte, ha avvertito i suoi dell'accortezza tattica delle sue squadre. Il Genoa parte forte, non vuoe correre rischi e per sbloccare il muro del Venezia serve il gol dell'ex. Al 26', infatti, arriva la magia di Ellertsson: sinistro di collo pieno da 20 metri, le telecamere pizzicano Stankovic senza parole, l'islandese non esulta per rispetto nei confronti di una squadra in cui ha giocato quasi 90 gare. La partita non è bella, la posta in palio è alta, col passare dei minuti il Venezia avanza, il Genoa arretra il baricentro. Tante azioni confuse, poche occasioni reali e pericolose. Al 91' Adams mette i brividi al Ferraris ma Bijlow con una gran parata mette al riparo il risultato. Il Genoa torna a respirare con una partita di corsa, cuore e sacrificio. Per la bellezza ci vuole ancora un po', ma la strada è quella giusta.