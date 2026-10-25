Modric inventa, Pulisic e Hutchinson segnano: il Milan supera l'Udinese e aggancia la Roma in classifica   

Il Milan non sbaglia e mette sotto l'Udinese in trasferta con il punteggio di 2-0 nella gara della domenica sera di Serie A. Un gol per tempo e i rossoneri incamerano tre punti che servono per agganciare la Roma in classifica, in piena zona Champions League. La squadra di Amorim segna subito con Pulisic (che palla di Madric) e poi raddoppia con Hutchinson a metà ripresa. Per l'Udinese è notte fonda: finora sono appena 4 i punti conquistati. Si tratta dello stesso bottino messo da parte dalla Fiorentina e dal Parma. Per Runjaic si tratta della sesta sconfitta di fila: la sua panchina scricchiola.

Il Milan affonda l'Udinese in Friuli

La partita si sblocca subito: al minuto 6 Modric inventa un lancio da centrocampo che trova nel cuore dell'area Pulisic, bravo a controllare il pallone e poi a battere Okoye nell'uno contro uno per l'1-0. La difesa dell'Udinese gira malissimo: l'errore è di Vojvoda che tiene in gioco l'americano. L'Udinese si affida ai tiri dalla distanza, Maignan fa sempre buona guardia sui tentavi velleitari di Kamara, Karlstrom e Vojvoda. E' la squadra di Amorim, in realtà, a creare i reali presupposti per il raddoppio: prima del riposo ci provano Bartesaghi e Pulisic, che non riescono a deviare in rete (a porta vuota) il cross potente e teso di Tomori. I due rossoneri si ostacolano a vicenda. Nella ripresa Bartesaghi (tra i migliori) domina la fascia, serve anche un altro pallone a Pulisic, che però non riesce a firmare la doppietta di controbalzo. Al minuto 65 arriva il 2-0: Jashari spara una fucilata dal limite, Okoye respinge corto e per Hutchinson è un gioco da ragazzi chiudere la pratica bianconera. E pensare che qualche minuto prima era entrato in campo Zaniolo. Al 74' Ramos sfiora il tris: il suo tiro, infatti, viene deviato sulla traversa dal portiere dell'Udinese. Nel finale chance per Davis, ma Maignan para ancora. Il Milan, quindi, tiene la porta inviolata, va a un passo dal terzo gol con Cissè e Loftus-Cheek e intanto continua a salire in classifica.

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