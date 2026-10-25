Maignan fischiato dai tifosi dell'Udinese. Il motivo risale a più di 1000 giorni fa

Quella tra Mike Maignan e i tifosi dell'Udinese è una storia che avremmo preferito non raccontare, una storia che ha un'origine precisa risalente a più di mille giorni fa. Stagione 2023/24, sempre a Udine, con il portiere bersagliato da così tanti insulti razzisti che a un certo punto decise di uscire dal campo, obbligando l’arbitro a sospendere la gara.

Sono trascorsi più di mille giorni da quel 20 gennaio 2024, ma la storia non cambia e le ruggini restano lì. Da quell'episodio increscioso, ogni volta che Maignan gioca al Bluenergy Stadium è un trionfo di fischi, inclusa la partita di stasera dove il portiere rossonero non è stato risparmiato fin dall'uscita del tunnel.