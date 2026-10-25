Maignan fischiato dai tifosi dell'Udinese. Il motivo risale a più di 1000 giorni fa
Quella tra Mike Maignan e i tifosi dell'Udinese è una storia che avremmo preferito non raccontare, una storia che ha un'origine precisa risalente a più di mille giorni fa. Stagione 2023/24, sempre a Udine, con il portiere bersagliato da così tanti insulti razzisti che a un certo punto decise di uscire dal campo, obbligando l’arbitro a sospendere la gara.
Sono trascorsi più di mille giorni da quel 20 gennaio 2024, ma la storia non cambia e le ruggini restano lì. Da quell'episodio increscioso, ogni volta che Maignan gioca al Bluenergy Stadium è un trionfo di fischi, inclusa la partita di stasera dove il portiere rossonero non è stato risparmiato fin dall'uscita del tunnel.
Cosa accadde il 20 gennaio 2024
Ma torniamo al giorno zero, quando tutto è cominciato. "Mi hanno dato della scimmia", denunciò al minuto 33 della sfida tra Udinese e Millan. Il portiere francese, dopo aver più volte informato il quarto uomo del comportamento razzista dei tifosi di casa dalla curva alle sue spalle, si allontana dalla sua porta, si avvicina alla panchina di Pioli (allora tecnico rossonero) e poi chiede ai compagni di lasciare il campo. Ed è esattamente ciò che succede con l'arbitro Maresca che sospende la partita per 5 minuti, prima del rientro in campo del portiere, convinto dallo stesso Pioli. L'Udinese pagherà con una partita a porte chiuse, i tifosi responsabili con l'esclusione a vita dallo stadio di casa. Ma i fischi permangono anche distanza di tempo. Quelli, purtroppo, non finiscono mai.
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