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Gli arbitri della nona giornata di Serie A: Sassuolo-Lazio affidata a Zufferli, per la Roma c'è Feliciani

Rese note le designazioni arbitrali per il primo turno infrasettimanale della stagione: Pairetto dirige Venezia-Inter
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2 min

Pubblicato il 26.10.2026, 16:40

Serie AArbitrinona giornata
ROMA - Sono state rese note le direzioni arbitrali per la nona giornata di Serie A, con il primo turno infrasettimanale della stagione che si aprirà domani - martedì 27 ottobre - con in programma tre anticipi. Alle 18.30 la Lazio - in testa alla classifica assieme all’Inter - fa visita al Sassuolo: arbitra Luca Zufferli di Udine, assistenti di linea Di Gioia e Miniutti, quarto uomo Tremolada, al Var Cosso e Aureliano. Roma-Cagliari (ore 20:45) sarà invece diretta da Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, per Torino-Como (20:45) designato invece Giuseppe Collu di Cagliari. Mercoledì 28 si parte invece con Milan-Bologna (ore 18:30, Sacchi di Macerata) e Parma-Udinese (18:30, Massa di Imperia), mentre l’Inter è ospite del Venezia (18:30): fischia Luca Pairetto di Nichelino, coadiuvato da Meli e Ceccon, quarto uomo Fourneau, addetti al Var Camplone e Volpi. In serata - ore 20:45 - Genoa-Juve, affidata a Doveri di Roma, e Monza-Napoli, che sarà diretta da Ayroldi di Molfetta. Giovedì due posticipi: per Frosinone-Lecce (18:30) ci sarà Abisso di Palermo, Fiorentina-Atalanta (20:45) sarà invece arbitrata da La Penna di Roma.

Serie A, le designazioni arbitrali della nona giornata

Sassuolo-Lazio (27/10, ore 18.30) arbitro: Zufferli di Udine
Roma-Cagliari (27/10, ore 20.45) arbitro: Feliciani di Teramo
Torino-Como (27/10, ore 20.45) arbitro: Collu di Cagliari
Milan-Bologna (ore 18.30) arbitro: Sacchi di Macerata
Parma-Udinese (ore 18.30) arbitro: Massa di Imperia
Venezia-Inter (ore 18.30) arbitro: Pairetto di Nichelino
Genoa-Juventus (ore 20.45) arbitro: Doveri di Roma
Monza-Napoli (ore 20.45) arbitro: Ayroldi di Molfetta
Frosinone-Lecce (29/10, ore 18.30) arbitro: Abisso di Palermo
Fiorentina-Atalanta (29/10, ore 20.45) arbitro: La Penna di Roma

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