Gli arbitri della nona giornata di Serie A: Sassuolo-Lazio affidata a Zufferli, per la Roma c'è Feliciani
Serie A, le designazioni arbitrali della nona giornata
Sassuolo-Lazio (27/10, ore 18.30) arbitro: Zufferli di Udine
Roma-Cagliari (27/10, ore 20.45) arbitro: Feliciani di Teramo
Torino-Como (27/10, ore 20.45) arbitro: Collu di Cagliari
Milan-Bologna (ore 18.30) arbitro: Sacchi di Macerata
Parma-Udinese (ore 18.30) arbitro: Massa di Imperia
Venezia-Inter (ore 18.30) arbitro: Pairetto di Nichelino
Genoa-Juventus (ore 20.45) arbitro: Doveri di Roma
Monza-Napoli (ore 20.45) arbitro: Ayroldi di Molfetta
Frosinone-Lecce (29/10, ore 18.30) arbitro: Abisso di Palermo
Fiorentina-Atalanta (29/10, ore 20.45) arbitro: La Penna di Roma
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