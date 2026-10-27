Dove vedere Roma-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo il pirotecnico 3-3 di Napoli, la Roma di Gian Piero Gasperini riabbraccia il pubblico dell'Olimpico in occasione del primo turno infrasettimanale della stagione. L'avversario di turno è il Cagliari di Fabio Pisacane , reduce da due sconfitte consecutive contro Monza e Bologna, che hanno parzialmente oscurato l'ottimo avvio di campionato dei sardi. Il tecnico giallorosso, dal canto suo, ritrova Paulo Dybala tra i convocati , mentre dovrà rinunciare agli infortunati Svilar, Koné e Pellegrini.

Dove vedere Roma-Cagliari in diretta tv

Roma-Cagliari sarà trasmessa, previo abbonamento, in diretta tv su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Roma-Cagliari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.