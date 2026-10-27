Dove vedere Roma-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario
Dopo il pirotecnico 3-3 di Napoli, la Roma di Gian Piero Gasperini riabbraccia il pubblico dell'Olimpico in occasione del primo turno infrasettimanale della stagione. L'avversario di turno è il Cagliari di Fabio Pisacane, reduce da due sconfitte consecutive contro Monza e Bologna, che hanno parzialmente oscurato l'ottimo avvio di campionato dei sardi. Il tecnico giallorosso, dal canto suo, ritrova Paulo Dybala tra i convocati, mentre dovrà rinunciare agli infortunati Svilar, Koné e Pellegrini.
Roma-Cagliari, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, dove la squadra di Gasperini ospiterà il Cagliari di Fabio Pisacane. Direzione di gara affidata al sig. Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.
Dove vedere Roma-Cagliari in diretta tv
Roma-Cagliari sarà trasmessa, previo abbonamento, in diretta tv su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Roma-Cagliari, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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