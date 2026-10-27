Gasperini fa il punto sugli infortuni: "Fiducioso su Dybala"

Dove vedere Roma-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

Allo stadio Olimpico la squadra di Gasperini ospita la formazione allenata da Pisacane: le info per seguire il turno infrasettimanale di Serie A e le probabili formazioni
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Pubblicato il 27.10.2026, 09:17

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Dopo il pirotecnico 3-3 di Napoli, la Roma di Gian Piero Gasperini riabbraccia il pubblico dell'Olimpico in occasione del primo turno infrasettimanale della stagione. L'avversario di turno è il Cagliari di Fabio Pisacane, reduce da due sconfitte consecutive contro Monza e Bologna, che hanno parzialmente oscurato l'ottimo avvio di campionato dei sardi. Il tecnico giallorosso, dal canto suo, ritrova Paulo Dybala tra i convocati, mentre dovrà rinunciare agli infortunati Svilar, Koné e Pellegrini.

Roma-Cagliari, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, dove la squadra di Gasperini ospiterà il Cagliari di Fabio Pisacane. Direzione di gara affidata al sig. Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.

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Dove vedere Roma-Cagliari in diretta tv

Roma-Cagliari sarà trasmessa, previo abbonamento, in diretta tv su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Roma-Cagliari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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