Dove vedere Sassuolo-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario
Al via la nona giornata di Serie A. Il primo turno infrasettimanale di questo campionato si apre al Mapei Stadium, con il Sassuolo di Aquilani, reduci dalla sconfitta contro il Como, che ospita la Lazio. La squadra di Gattuso godrà di diecimila tifosi al seguito, alla ricerca di staccare di nuovo momentaneamente l'Inter e salire in vetta da sola in classifica.
Sassuolo-Lazio, l'orario
Il confronto tra Aquilani e Gattuso andrà in scena oggi, martedì 27 ottobre, alle ore 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il direttore di gara sarà Zufferli della sezione di Udine.
Dove vedere Sassuolo-Lazio in diretta tv
Sassuolo-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Sassuolo-Lazio, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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